Pred 85 rokmi zomrelo počas nacistickej akcie Dožinky 42.000 Židov

Lublin/Berlín 3. novembra (TASR) – Počas 2. svetovej vojny v rámci genocídy bolo vyvraždených nacistami viac ako šesť miliónov Židov, z toho dva milióny zomrelo v koncentračných táboroch. Na záver októbra 1943 poslali nacisti židovských väzňov neďaleko koncentračných táborov v Poľsku vykopať protitankové zákopy na "zvýšenie kapacity táborov". O skutočnom účele priekop sa väzni na vlastnej koži dozvedeli 3. novembra 1943, avšak väčšina z nich tento deň neprežila.



Akcia sa udiala na základe rozkazu samotného ríšskeho vodcu SS (Schutzstaffel-Ochranný oddiel) Heinricha Himmlera, ktorý ju nariadil už koncom októbra 1943. V piatok 3. novembra si pripomíname 85. výročie od realizácie masakru, ktorý nacisti cynicky pomenovali krycím názov Aktion Erntefest (v preklade Akcia Dožinky). V rámci nej v poľských koncentračných táboroch Majdanek, Poniatowa a Trawniki 3. novembra 1943 nemecké jednotky postrieľali približne 42.000 Židov.



Počiatkom Dožiniek bol Himmlerov prejav zo 4. októbra 1943, s ktorým vystúpil na zhromaždení vysokých funkcionárov SS a gauleiterov v poľskom Poznani. V rámci neho potvrdil genocídu európskych Židov. Prejavu predchádzali ozbrojené odpory v koncentračných a pracovných táboroch.



K prvým došlo na jar a v lete 1943 v getách vo Varšave a Bialystoku. Nasledovalo povstanie z 2. augusta 1943 vo vyhladzovacom tábore Treblinka, kde pred masovým vraždením uniklo asi 60 až 100 Židov. K povstaniu došlo aj vo Vilne. V ďalšom tábore v Sobibore odpor zo 14. októbra 1943 umožnil útek viac ako 300 väzňom. To viedlo k zvýšeným obavám zo židovského odporu. Aby zabránil Himmler ďalšiemu odporu, nariadil zabíjanie preživších Židov v Nemcami okupovanom poľskom Lublinskom okrese.



Väčšina vtedajších Židov bola zamestnaná v projektoch nútenej práce a sústredili ich v táboroch Trawniki (najmenej 4.000), Poniatowa (najmenej 11.000) a Majdanek (približne 18.000). Akciu "Erntefest" nacisti spustili na úsvite 3. novembra 1943. Jednotky SS a polície obkľúčili pracovné tábory Trawniki a Poniatowa. Židov potom z táborov odvážali po skupinách a strieľali v neďalekých zákopoch vykopaných na tento účel.



V Majdanku najprv oddelili Židov od ostatných väzňov. Potom ich odviedli do neďalekých zákopov a postrielali ich. V Majdanku zároveň postrielali aj Židov z iných pracovných táborov v oblasti Lublinu. V táboroch hrala hudba z reproduktorov, aby prehlušila hluk masovej streľby a zamaskovala krik obetí. V Majdanku a v Trawnikoch masovú popravu ukončili za jeden deň a v Poniatowe streľba pokračovala aj 4. novembra.



Väčšinu zo 42.000 Židov, ktorí boli popravení počas 3. a 4. novembra 1943, pochádzali z Varšavského geta. Z geta boli deportovaní do oblasti Lublinu v predvečer alebo počas krvavého potlačenia povstania v apríli.



Akcia Erntefest je považovaná historikmi za najväčšiu samostatnú genocídnu operáciu 2. svetovej vojny.







Zdroje: www.majdanek.eu, www.nationalww2museum.org, www.encyclopedia.ushmm.org