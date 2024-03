Pred 90 rokmi sa narodil astronaut Eugene A. Cernan

Chicago/Bratislava 14. marca (TASR) - Po povrchu Mesiaca kráčalo dosiaľ 12 ľudí. Posledným bol zatiaľ americký astronaut slovenského pôvodu Eugene Andrew Cernan, od narodenia ktorého uplynie vo štvrtok 14. marca 90 rokov.



Do vesmíru sa dostal ako účastník letov kozmických lodí Gemini 9, Apollo 10 a Apollo 17. Vo vesmíre strávil takmer 570 hodín, pričom v roku 1972 ako kapitán Apolla 17 uskutočnil aj výstup na povrch Mesiaca.



Eugene Andrew Cernan sa narodil 14. marca 1934 v Chicagu. Jeho starí rodičia, Štefan a Anna Čerňanovci, pochádzali z obce Vysoká nad Kysucou a v roku 1903 odišli s tisíckami iných vysťahovalcov do Spojených štátov amerických (USA). Usadili sa v Chicagu a o rok neskôr sa im narodil syn Andrew, ktorý si za manželku vzal dievča českého pôvodu Rozáliu Cihlářovú. Spolu s ňou mal syna, budúceho svetoznámeho astronauta.



Univerzitné vzdelanie nadobudol Eugene Andrew Cernan na Purdueovej univerzite, ktorú ukončil v roku 1956 ako elektrotechnický inžinier. Vojenskú službu si odslúžil v námorných silách ako pilot na lietadlových lodiach. V roku 1961 odišiel do Monterey na vysokú školu vojnového námorníctva, kde absolvoval postgraduál z leteckého inžinierstva.



V rokoch 1956 - 1976 nalietal viac ako 5000 letových hodín, väčšinu na prúdových lietadlách. Členom oddielu astronautov Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) bol v rokoch 1963 - 1976.



Do vesmíru letel trikrát. Ako pilot na kozmickej lodi Gemini 9 sa v roku 1966 stal tretím človekom, ktorý vystúpil do otvoreného vesmíru. O tri roky neskôr bol Cernan pilotom misie Apollo 10, ktorá sa k Mesiacu priblížila na vzdialenosť 15 kilometrov. Tento let poslúžil ako generálka pre nasledujúci historický let Neila Armstronga a Buzza Aldrina, ktorí ako členovia misie Apollo 11 prví vykročili na povrch Mesiaca.



Tretí vesmírny let absolvoval Cernan v roku 1972 ako veliteľ Apolla 17 v rámci ďalšej misie na Mesiac. Dňa 14. decembra 1972 vystúpil na povrch Mesiaca, pričom okrem iného do mesačného prachu prstom napísal meno svojej dcéry, ako darček k jej narodeninám. Pri celkovo troch výstupoch strávil priamo na povrchu Mesiaca 22 hodín a štyri minúty.



S jeho vesmírnou misiou sa spája aj vlajka vtedajšieho Československa, ktorú dopravil na povrch Mesiaca. Po návrate z misie sa ju pokúšal venovať Československu, ale vtedajší režim reprezentovaný komunistickou stranou mu to neumožnil. Podarilo sa to až v roku 1974 pri jeho prvej návšteve Československa, keď sa zúčastnil na veľtrhu v bratislavskej Inchebe, kde mali Američania expozíciu.



Počas tejto prvej návštevy požiadal cez veľvyslanectvo USA v Československu o stretnutie s niekým, komu by vlajku odovzdal. Vlajky sa napokon ujal riaditeľ Astronomického ústavu Československej akadémie vied (ČSAV) Luboš Perek. Ten ju nechal umiestniť v kopule ďalekohľadu na observatóriu v Ondřejově. O dva roky však Perek skončil vo funkcii riaditeľa a legendárna vlajka skončila v depozite, odkiaľ sa dostala až po roku 1989.



Od septembra 1973 pôsobil Cernan v pozícii osobitného asistenta projektového manažéra programu Apollo v Johnsonovom vesmírnom centre v USA. Pomáhal plánovať, projektovať a vyhodnocovať spoločnú americko-sovietsku misiu Apollo-Sojuz a pôsobil aj ako vyjednávač v priamych rokovaniach so Zväzom sovietskych socialistických republík (ZSSR) v súvislosti s projektom Apollo-Sojuz. V júli 1976 odišiel po viac ako 20 rokoch z americkej armády do dôchodku a ukončil aj prácu v NASA.



Druhýkrát navštívil Slovensko v roku 1994, keď mu prezident SR Michal Kováč odovzdal štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža II. triedy. Na pôde Slovenskej akadémie vied (SAV) si prevzal aj Zlatú medailu SAV.



Na tretej návšteve Slovenska v septembri 2004 slávnostne otvoril výstavu farebných fotografií zhotovených počas letu v roku 1972. Expozíciu, tvorilo 15 veľkorozmerných a 54 menších záberov z prípravy i letu na Mesiac, pochádzajúcich z archívu NASA v Houstone. Stretol sa aj s prezidentom Ivanom Gašparovičom a na pôde Slovenskej technickej univerzity mu udelili čestný titul. Kysucké múzeum v Čadci mu zasa venovalo čestné miesto v galérii osobností Kysúc.



Eugene Andrew Cernan zomrel 16. januára 2017 v Houstone vo veku 82 rokov.