Pred 90 rokmi sa narodil Burt Reynolds
Burt Reynolds zomrel 6. septembra 2018 vo veku 82 rokov.
Autor TASR
Lansing/Bratislava 11. februára (TASR) - V 70. rokoch minulého storočia patril k najobsadzovanejším hercom a zaradil sa medzi hollywoodske hviezdy. V akčných snímkach sa Burt Reynolds ako bývalý kaskadér nevyhýbal nebezpečným scénam. V utorok 11. februára uplynie od narodenia amerického herca, režiséra a producenta 90 rokov.
Pre svoj výzor zaznamenal aj veľký úspech u ženského publika. V 90. rokoch zažil úspešný návrat vďaka snímke Hriešne noci (1997). Za stvárnenie vedľajšej postavy - režiséra pornofilmov, si vyslúžil nomináciu na Oscara a dostal Zlatý glóbus.
Burt Reynolds sa narodil 11. februára 1936, pričom ako miesto narodenia sa uvádza mesto Lasing v americkom štáte Michigan. Sám Reynolds však neraz uviedol, že jeho rodiskom je mestečko Waycross v štáte Georgia. Isté je, že vyrastal v Palm Beach na Floride, kde jeho otec pôsobil ako šerif. Po matke v jeho žilách kolovala talianska a indiánska krv.
V mladosti sa Reynolds venoval americkému futbalu a študoval na Floridskej štátnej univerzite. Smeroval k profesionálnej športovej kariére v tíme Baltimore Colts, prekazilo ju zranenie, ktoré utrpel pri autonehode. Sklamaný si to zamieril, čo naďalej od univerzitných futbalových šatní. Stal sa členom dramatického oddelenia, kde sa ukázalo, že v ňom driemalo aj herecké nadanie.
Krátko po dvadsiatke odišiel do New Yorku, kde pôsobil v divadle Hyde Park Playhouse, ale privyrábal si aj umývaním riadu, bol vyhadzovačom a kaskadérom, vďaka čomu sa začal objavovať v televíznych projektoch. Prvú väčšiu úlohu dostal vo westernovom seriáli Gunsmoke (1955). Ešte väčšiu rolu mu zverili v seriáli Riverboat (1959) a aj v ďalšom televíznom projekte z divokého západu Johnny Ringo (1959).
Presvedčivo zvládnuté seriálové postavy indiánskych miešancov, banditov a dobrodruhov ho napokon dostali na filmové plátno. Hlavnú rolu dostal vo westerne Navajo Joe (1966) a zažiaril tiež po boku Raquel Welchovej v známom westerne 100 pušiek (1969). Začiatkom 70. rokov dostal ponuku, aby stvárnil Jamesa Bonda. Sean Connery si vypýtal väčší honorár, a tak sa hľadal nový predstaviteľ agenta 007. Reynolds úlohu odmietol, ale svoje rozhodnutie samozrejme neskôr oľutoval. Podobne odmietol aj účinkovanie vo Hviezdnych vojnách.
Prelomovým filmom v jeho kariére bol thriller Johna Boormana Vyslobodenie (1972), v ktorom po boku Jona Voighta stvárnil sebavedomého dobrodruha Lewisa Medlocka. Zároveň sa objavil aj v komédii Woodyho Allena Všetko, čo ste chceli vedieť o sexe a báli ste sa opýtať a následne stvárnil v troch filmoch hlavné postavy.
Ako vodič kamiónu s prezývkou Bandita zažiaril vo filme Poliš a bandita (1977). Režijný debut kaskadéra a Reynoldsovho priateľa Hala Needhama sa stal prekvapujúcim hitom. Akčná komédia plná automobilových naháňačiek sa stala druhým najlepšie zarábajúcim filmom roku 1977.
V tom istom roku si zahral aj hráča amerického futbalu v romantickej komédii Michaela Rietchieho Napoly drsniak. Divácky úspešná bola aj romantická komédia s názvom Začať znovu (1979), ktorú nakrútil režisér Alan J. Pakula. V roku 1980 sa zase predviedol ako kamionista v druhom pokračovaní snímky Poliš a bandita II., ktorú opäť režíroval Needham.
V druhej polovici 70. rokov sa začal venovať aj réžii, pričom nakrútil snímky Gator (1976), Koniec (1978) a Sharkyho mašina (1981), v ktorých stvárnil aj hlavné postavy. Na Floride si otvoril vlastné divadlo a školu pre chudobných študentov herectva - Burt Reynolds Institute for Theatre.
Na prelome 70. a 80. rokov patril k hviezdam prvej veľkosti. Päť rokov po sebe bol na čele rebríčka hercov s filmami, ktoré mali najvyššie tržby. V 80. rokoch účinkoval v snímkach Najlepší malý nevestinec v Texase (r. Colin Higgins, 1982), V žiare veľkomesta (r. Richard Benjamin, 1984) či Horúčava (r. Dick Richards, Jerry Jameson, 1987). Stvárnil aj hlavnú úlohu v seriáli B. L. Stryker (1989).
V polovici 80. rokov jeho popularita postupne klesala, dostavila sa závislosť na liekoch a problémy s financiami. Reynolds síce zarobil desiatky miliónov dolárov, ale viedol finančne nákladný život. Urobil aj niekoľko zlých investícií a nemalé peniaze ho stál aj rozvod, čo ho v polovici 90. rokoch priviedlo k bankrotu.
Reynolds bol dvakrát ženatý, v 60. rokoch s herečkou Judy Carneovou a v rokoch 1988 - 1993 s herečkou Lori Andersonovou. Ľúbostný vzťah mal v 70. a 80. rokoch aj s herečkou Saly Fieldovou, s ktorou sa však nezosobášil.
V roku 1992 sa objavil vo filme Hráč režiséra Roberta Altmana a starnúceho politika si zahral v snímke Striptíz (r. Andrew Bergman, 1996), v ktorej sa v hlavnej úlohe predviedla Demi Mooreová. Veľký návrat zažil vďaka dráme Hriešne noci (1997), pod ktorú sa režisérsky podpísal Paul Thomas Anderson.
Po roku 2000 sa predstavil vo viac ako 30 filmoch rôznych žánrov, od akčných, komediálnych až po rodinné snímky. Tri sa do distribúcie dostali až po jeho smrti. Účinkoval aj v známych televíznych westernových filmoch Vojna dobytkárov (2002) či Horúca pôda (2003), tiež v televíznej dráme Smrtiaci hurikán (2014).
Burt Reynolds zomrel 6. septembra 2018 vo veku 82 rokov.
