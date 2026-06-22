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Pred 90 rokmi sa narodil držiteľ Grammy K. Kristofferson
Prvý album názvom Kristofferson nahral v roku 1970.
Autor TASR
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Brownsville/Bratislava 22. júna (TASR) - Patril nielen k legendám americkej country hudby, ale presadil sa aj ako hollywoodsky herec. Kris Kristofferson, od narodenia ktorého uplynie v pondelok 22. júna 90 rokov, je držiteľ štyroch cien Grammy i Zlatého glóbusu.
Americký country hudobník a spevák zložil hity For the Good Times, Sunday Morning´ Coming´ Down, Me and Bobby McGee či Help Me Make It Through the Night. Na plátnach kín sa ako herec vyznamenal vo westerne Pat Garrett a Billy Kid (1973), po boku Barbry Streisandovej v hudobno-romantickej dráme Zrodila sa hviezda (1976) a zaujal aj hlavnou postavou v akčnom filme Konvoj (1978).
Kristoffer (Kris) Kristofferson sa narodil 22. júna 1936 v texaskom meste Brownsville ako prvorodené dieťa, pričom mal ešte mladšiu sestru a brata. Jeho starí rodičia boli prisťahovalci zo Švédska. Vyrastal v rodine vysokého dôstojníka amerického vojenského letectva a rodina sa často sťahovala. Napokon sa usadila v San Mateo v Kalifornii, kde budúci hudobník a herec navštevoval strednú školu, po skončení ktorej študoval literatúru na Pomona College v kalifornskom Claremonte.
Popri štúdiu sa aktívne venoval športu, hrával ragby i americký futbal za univerzitný tím. Spolu so spolužiakmi stál pri obnovení ragbyového klubu Claremont Colleges. Titul bakalára dosiahol v roku 1958 a vďaka štipendiu študoval aj na prestížnej anglickej Oxfordskej univerzite. Od konca 50. rokov sa pokúšal uspieť ako hudobník, ale jeho piesne nezaznamenali ešte úspech.
V roku 1961 sa oženil a vstúpil do armády, v ktorej pôsobil ako pilot vrtuľníka a slúžil vo vtedajšej západnej Nemeckej spolkovej republike (NSR), pričom to dotiahol až na hodnosť kapitána. Venoval sa však stále aj hudbe, skladal piesne a vystupoval vo vojenských kluboch.
Po piatich rokoch služby sa vrátil do Spojených štátov, kde mal učiť literatúru na vojenskej akadémii vo West Pointe. Prácu učiteľa odmietol, presťahoval sa do Nashvillu a pokúšal sa presadiť ako hudobník. Živil sa ako barman, hasič, lesný robotník a bol tiež pilotom vrtuľníka v jednej z ťažobných spoločnosti v Mexickom zálive.
Prvý album názvom Kristofferson nahral v roku 1970. Väčší úspech zaznamenal druhou štúdiovkou z roku 1971 The Silver Tongued Devil and I., na ktorej sú skladby Loving Her Was Easier (Than Anything I'll Ever Do Again) či The Taker. Komerčne úspešná bola aj nahrávka Jesus Was a Capricorn (1972) so známou skladbou Why Me.
Jeho najväčšie hity však preslávili iní interpreti. Skladbu Me and Bobby McGee Janis Joplinová, Sunday Morning´ Coming´ Down Johny Cash, Help Me Make it Through the Night naspieval Jerry Lee Lewis a Ray Price spopularizoval zasa skladbu For the Good Times.
V 70. rokoch minulého storočia odštartoval aj hereckú kariéru. Jednu z hlavných postáv stvárnil vo westerne Pat Garrett a Billy Kid (1973), ktorý režíroval Sam Peckinpah. Martin Scorsese ho obsadil do drámy Alica tu už nebýva (1974).
Najväčší úspech dosiahol úlohou dosluhujúceho rockera v hudobnej dráme režiséra Franka Piersona Zrodila sa hviezda (1976). V snímke si zahral po boku Barbry Streisandovej a za jeho herecký výkon ho ocenili Zlatým glóbusom.
Peckinpah zveril stvárnenie hlavnej postavy Kristoffersonovi aj v akčnej snímke Konvoj (1978). Country hudobník a skladateľ si hlavnú rolu zahral tiež v historickej dráme Nebeská brána, pod ktorú sa režisérsky podpísal Michael Cimino. V roku 1984 účinkoval v ďalšom hudobnom filme Pesničkár režiséra Alana Rudolpha. K snímke zložil aj skladbu, za ktorú ho nominovali na Oscara v kategórii Najlepšia pôvodná pieseň.
V polovici 80. rokoch sa predstavil nielen v mnohých televíznych projektoch, ale bol tiež členom superskupiny The Highwaymen, ktorú okrem neho tvorili legendy amerického folku a country Johny Cash, Waylon Jennings a Willie Nelson. V roku 1985 vydali aj úspešný album s názvom The Highwaymen.
Do povedomia filmových fanúšikov s vrátil koncom 90. rokov minulého storočia. Po boku Wesleyho Snipesa si zahral v akčnej fantasy snímke Blade (r. Stephen Norrington, 1998) a aj v pokračovaniach Blade 2 (r. Guillermo del Toro, 2002) a Blade Trinity (r. David S. Goyer, 2004). V roku 1998 účinkoval v akčnom trileri Odplata režiséra Briana Helgelanda. Objavil sa aj v sci-fi snímke Planéta opíc (2001) Tima Burtona, alebo vo westerne Hickok (2017), ktorý režíroval Timothy Woodward. Jeho posledným filmom bola dráma Blaze z roku 2018, pod ktorú sa režisérsky podpísal Ethan Hawke.
V roku 1961 sa oženil so svojou dlhoročnou priateľkou Frances „Fran“ Maviou Beerovou, ale v roku 1969 sa rozviedli. Krátky milenecký pomer mal s legendárnou Janis Joplinovou. Jeho druhou manželkou bola speváčka Rita Coolidgeová, s ktorou sa rozviedol v roku 1980. Tretíkrát sa oženil v roku 1983 s Lisou Meyersovou. Z troch manželstiev mal celkovo osem detí. Dve z prvého manželstva, jedno z druhého a päť z tretieho.
Kris Kristofferson, člen siene slávy country hudby a držiteľ štyroch cien Grammy, z toho jednej za celoživotný prínos, koncertoval až do vypuknutia pandémie koronavírusu. Do hudobného dôchodku odišiel začiatkom roka 2021. Zomrel 28. septembra 2024 vo veku 88 rokov.
Zdroje: https://kriskristofferson.com/, https://www.csfd.sk/; https://www.britannica.com/biography/Kris-Kristofferson
Americký country hudobník a spevák zložil hity For the Good Times, Sunday Morning´ Coming´ Down, Me and Bobby McGee či Help Me Make It Through the Night. Na plátnach kín sa ako herec vyznamenal vo westerne Pat Garrett a Billy Kid (1973), po boku Barbry Streisandovej v hudobno-romantickej dráme Zrodila sa hviezda (1976) a zaujal aj hlavnou postavou v akčnom filme Konvoj (1978).
Kristoffer (Kris) Kristofferson sa narodil 22. júna 1936 v texaskom meste Brownsville ako prvorodené dieťa, pričom mal ešte mladšiu sestru a brata. Jeho starí rodičia boli prisťahovalci zo Švédska. Vyrastal v rodine vysokého dôstojníka amerického vojenského letectva a rodina sa často sťahovala. Napokon sa usadila v San Mateo v Kalifornii, kde budúci hudobník a herec navštevoval strednú školu, po skončení ktorej študoval literatúru na Pomona College v kalifornskom Claremonte.
Popri štúdiu sa aktívne venoval športu, hrával ragby i americký futbal za univerzitný tím. Spolu so spolužiakmi stál pri obnovení ragbyového klubu Claremont Colleges. Titul bakalára dosiahol v roku 1958 a vďaka štipendiu študoval aj na prestížnej anglickej Oxfordskej univerzite. Od konca 50. rokov sa pokúšal uspieť ako hudobník, ale jeho piesne nezaznamenali ešte úspech.
V roku 1961 sa oženil a vstúpil do armády, v ktorej pôsobil ako pilot vrtuľníka a slúžil vo vtedajšej západnej Nemeckej spolkovej republike (NSR), pričom to dotiahol až na hodnosť kapitána. Venoval sa však stále aj hudbe, skladal piesne a vystupoval vo vojenských kluboch.
Po piatich rokoch služby sa vrátil do Spojených štátov, kde mal učiť literatúru na vojenskej akadémii vo West Pointe. Prácu učiteľa odmietol, presťahoval sa do Nashvillu a pokúšal sa presadiť ako hudobník. Živil sa ako barman, hasič, lesný robotník a bol tiež pilotom vrtuľníka v jednej z ťažobných spoločnosti v Mexickom zálive.
Prvý album názvom Kristofferson nahral v roku 1970. Väčší úspech zaznamenal druhou štúdiovkou z roku 1971 The Silver Tongued Devil and I., na ktorej sú skladby Loving Her Was Easier (Than Anything I'll Ever Do Again) či The Taker. Komerčne úspešná bola aj nahrávka Jesus Was a Capricorn (1972) so známou skladbou Why Me.
Jeho najväčšie hity však preslávili iní interpreti. Skladbu Me and Bobby McGee Janis Joplinová, Sunday Morning´ Coming´ Down Johny Cash, Help Me Make it Through the Night naspieval Jerry Lee Lewis a Ray Price spopularizoval zasa skladbu For the Good Times.
V 70. rokoch minulého storočia odštartoval aj hereckú kariéru. Jednu z hlavných postáv stvárnil vo westerne Pat Garrett a Billy Kid (1973), ktorý režíroval Sam Peckinpah. Martin Scorsese ho obsadil do drámy Alica tu už nebýva (1974).
Najväčší úspech dosiahol úlohou dosluhujúceho rockera v hudobnej dráme režiséra Franka Piersona Zrodila sa hviezda (1976). V snímke si zahral po boku Barbry Streisandovej a za jeho herecký výkon ho ocenili Zlatým glóbusom.
Peckinpah zveril stvárnenie hlavnej postavy Kristoffersonovi aj v akčnej snímke Konvoj (1978). Country hudobník a skladateľ si hlavnú rolu zahral tiež v historickej dráme Nebeská brána, pod ktorú sa režisérsky podpísal Michael Cimino. V roku 1984 účinkoval v ďalšom hudobnom filme Pesničkár režiséra Alana Rudolpha. K snímke zložil aj skladbu, za ktorú ho nominovali na Oscara v kategórii Najlepšia pôvodná pieseň.
V polovici 80. rokoch sa predstavil nielen v mnohých televíznych projektoch, ale bol tiež členom superskupiny The Highwaymen, ktorú okrem neho tvorili legendy amerického folku a country Johny Cash, Waylon Jennings a Willie Nelson. V roku 1985 vydali aj úspešný album s názvom The Highwaymen.
Do povedomia filmových fanúšikov s vrátil koncom 90. rokov minulého storočia. Po boku Wesleyho Snipesa si zahral v akčnej fantasy snímke Blade (r. Stephen Norrington, 1998) a aj v pokračovaniach Blade 2 (r. Guillermo del Toro, 2002) a Blade Trinity (r. David S. Goyer, 2004). V roku 1998 účinkoval v akčnom trileri Odplata režiséra Briana Helgelanda. Objavil sa aj v sci-fi snímke Planéta opíc (2001) Tima Burtona, alebo vo westerne Hickok (2017), ktorý režíroval Timothy Woodward. Jeho posledným filmom bola dráma Blaze z roku 2018, pod ktorú sa režisérsky podpísal Ethan Hawke.
V roku 1961 sa oženil so svojou dlhoročnou priateľkou Frances „Fran“ Maviou Beerovou, ale v roku 1969 sa rozviedli. Krátky milenecký pomer mal s legendárnou Janis Joplinovou. Jeho druhou manželkou bola speváčka Rita Coolidgeová, s ktorou sa rozviedol v roku 1980. Tretíkrát sa oženil v roku 1983 s Lisou Meyersovou. Z troch manželstiev mal celkovo osem detí. Dve z prvého manželstva, jedno z druhého a päť z tretieho.
Kris Kristofferson, člen siene slávy country hudby a držiteľ štyroch cien Grammy, z toho jednej za celoživotný prínos, koncertoval až do vypuknutia pandémie koronavírusu. Do hudobného dôchodku odišiel začiatkom roka 2021. Zomrel 28. septembra 2024 vo veku 88 rokov.
Zdroje: https://kriskristofferson.com/, https://www.csfd.sk/; https://www.britannica.com/biography/Kris-Kristofferson