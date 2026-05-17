Pred 90 rokmi sa narodil herec a večný rebel Hollywoodu Dennis Hopper
Svojím režisérskym debutom Bezstarostná jazda (1969) navždy zmenil pohľad Hollywoodu na nezávislý film.
Dodge City/Bratislava 17. mája (TASR) – Bol jedným z najvýraznejších rebelov Hollywoodu a jeho život pripomínal divokú jazdu na horskej dráhe. Prešiel si od sľubných začiatkov po boku Jamesa Deana, cez kultový úspech, hlboký pád na dno až po neskorší triumfálny návrat. V nedeľu 17. mája si filmový svet pripomína nedožité 90. výročie narodenia amerického herca, režiséra a scenáristu Dennisa Hoppera.
Svojím režisérskym debutom Bezstarostná jazda (1969) navždy zmenil pohľad Hollywoodu na nezávislý film. Okrem herectva a réžie bol Hopper uznávaným fotografom, maliarom a zberateľom umenia. Dokumentoval americkú popartovú scénu 60. rokov, vrátane Andyho Warhola a jeho okruhu.
Dennis Lee Hopper sa narodil 17. mája 1936 v Dodge City v americkom Kansase. Od detstva túžil po filmovej kariére. Absolvoval intenzívnu divadelnú prípravu, účinkoval v stredoškolskom divadle aj v prestížnom Shakespearovskom divadle v San Diegu. Po ukončení štúdia sa presťahoval do Los Angeles s jasným cieľom – presadiť sa v Hollywoode.
Ako 18-ročný sa Hopper najskôr objavil v niekoľkých televíznych seriáloch. Filmový debut prišiel o rok neskôr – menšou úlohou v kultovej dráme Rebel bez príčiny (1955). Práve tu sa prvýkrát stretol s Jamesom Deanom. Spolu neskôr nakrútili aj film Obor (1956).
Hopper bol Deanovým hereckým umením hlboko fascinovaný. Na krátky čas sa mu charizmatický herec stal mentorom. Dean ho učil, že tajomstvo hrania pred kamerou nespočíva v divadelnom predstieraní, ale v úplnom ponorení sa do daného okamihu.
Keď James Dean v septembri 1955 tragicky zahynul pri autonehode, Hoppera to hlboko zasiahlo. Rozhodol sa pokračovať v odkaze svojho mentora. Odišiel do New Yorku a zapísal sa do prestížneho Actors Studio, kde pod vedením Lee Strasberga päť rokov študoval herectvo.
Po návrate z New Yorku narazil plný sebavedomia na tradičný Hollywood, ktorý vyžadoval poslušnosť. Cestu na čiernu listinu mu vydláždil najmä konflikt s režisérom Henrym Hathawayom.
Počas nakrúcania westernu Z pekla do Texasu (1958) Hopper odmietol poslúchať pokyny režiséra Hathawaya. Jednoduchú scénu s desiatimi vetami musel opakovať až 86-krát. Táto extrémna tvrdohlavosť mu na niekoľko rokov zatvorila brány veľkých hollywoodskych štúdií. Útočisko našiel vo fotografovaní a nezávislých projektoch.
Zlom v Hopperovej kariére nastal v roku 1969. Spolu s hercom Petrom Fondom a spisovateľom Terrym Southernom vytvorili kultový road movie Bezstarostná jazda. Hopper bol nielen spoluautorom scenára, film aj režíroval a zahral si v ňom jednu z hlavných úloh.
Nízkorozpočtový príbeh o dvoch motorkároch putujúcich naprieč Amerikou sa stal senzáciou. Film získal cenu za najlepší debut na festivale v Cannes a Hopperovi s Fondom vyniesol nomináciu na Oscara za najlepší pôvodný scenár.
Triumfálny úspech Bezstarostnej jazdy však priniesol aj ďalší tvrdý pád. Hopper prepadol ťažkým drogovým a alkoholovým závislostiam. Jeho ďalší režijný projekt Posledný film (1971) bol pohromou. Počas náročného natáčania v Peru sa pod vplyvom obrovského množstva drog a alkoholu dostal do stavu halucinácií a paranoje, ktorý bol nebezpečný pre neho aj pre okolie. Film skončil ako finančné fiasko a Hopper sa opäť ocitol na čiernej listine Hollywoodu.
Sedemdesiate roky prežil v chaose ťažkých závislostí. Napriek tomu vytvoril jednu zo svojich najpamätnejších rolí – pomäteného fotoreportéra v Coppolovej snímke Apokalypsa (1979).
V polovici 80. rokov, po úspešnom absolvovaní odvykacej liečby, zažil Hopper druhý triumfálny návrat. V roku 1986 ho David Lynch obsadil do role sadistického psychopata Franka Bootha v kultovom temnom trileri Modrý zamat. V tom istom roku stvárnil úplne odlišnú postavu v športovej dráme Hráči z Indiany – alkoholika Shootera Flatcha, ktorý dostane šancu na vykúpenie. Za túto rolu získal svoju jedinú hereckú nomináciu na Oscara v kategórii najlepší herec vo vedľajšej úlohe.
V 90. rokoch sa Hopper etabloval ako jeden z najžiadanejších predstaviteľov filmových zloduchov. Jeho najpamätnejšou úlohou z tohto obdobia zostal geniálny a šialený bombový atentátnik Howard Payne v akčnom hite Nebezpečná rýchlosť (1994), kde exceloval po boku Keanu Reevesa a Sandry Bullockovej.
V tom istom období zanechal silnú stopu aj vo filme Pravdivá romanca (1993), kde spolu s Christopherom Walkenom vytvoril jednu z najpamätnejších a najcitovanejších dialógových scén v dejinách filmu. Medzi ďalšie známe tituly z 90. rokov patrí postapokalyptický Vodný svet (1995) s Kevinom Costnerom či nezávislé filmy Flashback (1990) a Basquiat (1996).
Dennis Hopper bol mužom mnohých talentov – okrem filmu sa venoval fotografii a zberateľstvu umenia. Bol päťkrát ženatý, mal štyri deti a zomrel 29. mája 2010 na rakovinu prostaty v kalifornskom Venice. Aj po rokoch však zostáva fascinujúcou postavou americkej kultúry - rebelom nebol len na filmovom plátne, ale aj v skutočnom živote.
