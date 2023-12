Pred 90 rokmi sa narodil Horst Buchholz z westernu Sedem statočných

Berlín/Bratislava 3. decembra (TASR) - Preslávila ho najmä filmová postava najmladšieho pištoľníka Chica z kultového westernu Sedem statočných. Zahral si vo viac ako 80 filmoch a vo viacerých seriáloch.



Od narodenia herca Horsta Buchholza, označovaného za nemeckého Jamesa Deana, uplynie v pondelok 4. decembra 90 rokov.



Horst Werner Buchholz sa narodil 4. decembra 1933 v Berlíne. Bol nemanželským dieťaťom, pričom svojho pravého otca nikdy nepoznal. Keď mal päť rokov, jeho matka sa vydala za obuvníka Huga Buchholza, po ktorom dostal priezvisko.



Počas druhej svetovej vojny sa v roku 1943 odsťahovali do českého Sliezska, tam sa narodila jeho sestra Heidi. Po vojne sa vrátili do Berlína, kde ukončil strednú školu. V ďalšom štúdiu však pokračovať nemohol, pretože nevlastný otec padol do francúzskeho zajatia a musel zarábať peniaze pre rodinu.



K prvému Buchholzovmu kontaktu s javiskom došlo v roku 1947. Začal ako operetný štatista, neskôr hral v inscenácii populárnej hry Ericha Kästnera – Emil a detektívi. Súvisle prešiel na dabing amerických filmov a pracoval v školskom rozhlase.



V 50. rokoch vystriedal niekoľko berlínskych scén vrátane Schlosspark Theater a Schiller Theater. Prvú divadelnú rolu získal v roku 1948 v hre Das Floß der Medusa a na striebornom plátne sa prvýkrát objavil v roku 1951 v kriminálke Hriešna hranica.



O štyri roky neskôr sa Buchholzova kariéra nádejne rozbehla, keď ho filmová kritika objavila ako herca vo vedľajšej úlohe v snímke Nebo bez hviezd (1955). Za stvárnenie postavy mladého sovietskeho vojaka Mišu Bjelkina získal v roku 1956 na German Film Awards cenu v kategórii Najlepší mladý herec. Skutočnú popularitu mu však priniesol v tom istom roku film Chuligáni, v ktorom si zahral vodcu partie vojnou zaskočených dospievajúcich chlapcov.



V roku 1957 sa objavil v dvoch filmoch s Romy Schneiderovou a to v historickej dráme Robinson nesmie zomrieť a v melodráme Miláčik z Paríža.



Zaujal aj účinkovaním v nemeckej komédii Priznanie hochštaplera Felixa Krulla z roku 1957, ktorá o rok nato získala Zlatý glóbus za najlepší cudzojazyčný film. Keďže bol zaujímavý herecký typ, pozvánka na nakrúcanie v Hollywoode nenechala na seba dlho čakať.



V roku 1960 mal premiéru kultový western Johna Sturgesa Sedem statočných. V ňom si zahral po boku už vtedy uznávaných hollywoodskych hercov Yula Brynnera, Steva McQueena, Charlesa Bronsona, Jamesa Coburna a ďalších. Úloha mladého Chica, ktorý napokon zostal v mexickej dedine ako jeden z troch preživších siedmich statočných z neho urobila obdivovaného mladého herca s ponukami na filmy po celom svete.



Po natočení filmov v Spojených štátoch Raz, dva, tri (1961) či Nine Hours to Rama (1963) odišiel do Európy.



Buchholz mal mimoriadny talent aj na jazyky a v žiadnom z jeho filmov nebol potrebný dabing. Okrem nemčiny plynule hovoril po anglicky, francúzsky, taliansky, španielsky a dohovoril sa aj po rusky i česky.



V Európe si zahral vo filmoch ako napríklad Dobrodruh z Istanbulu (1965), Sauveur, Le (1971), Z pekla k víťazstvu (1979), Sahara (1983), Krycie meno: Smaragd (1985) alebo Tak ďaleko, tak blízko! (1993). Účinkoval aj v rozprávkach ako Princezná Fantaghiró 4 (1994) či česko-nemeckej rozprávke režiséra Václava Vorlíčka Vták Ohnivák (1997), na premiére ktorej sa v Prahe osobne zúčastnil. Po boku Roberta Benigniho ho mohli diváci vidieť v oscarovom filme Život je krásny (1997).



Buchholzov raketový kariérny štart postupne upadal. Dôvodom mohla byť aj skutočnosť, že odmietol niektoré sľubné ponuky na úlohy napríklad v muzikáli West Side Story či v legendárnej dráme Lawrence z Arábie. Jeho ženou bola francúzska herečka Myriam Bruová, s ktorou mal syna Christophera a dcéru Beatrice.



Populárny nemecký herec Horst Buchholz zomrel 3. marca 2003 na zápal pľúc v rodnom Berlíne vo veku 69 rokov.







Zdroje: www.csfd.cz www.fdb.cz www.krajskelisty.cz