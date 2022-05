Pred 90 rokmi sólovo preletela A. Earhartová ako prvá žena Atlantik

Na snímke z 20. mája 1937 je americká aviatička Amelia Earhartová. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z roku 1937 americká letkyňa Amelia Earhartová a jej navigátor Fred Noonan pózujú pred dvojmotorovým lietadlom Lockheed L-10E Electra pred ich historickým letom, po ktorom sa mala stať prvou ženskou pilotkou, ktorá obletela zemeguľu. Foto: TASR/AP

Harbour Grace/Bratislava 20. mája (TASR) - Sólový prelet cez Atlantický oceán patril v priekopníckom období letectva medzi veľké výzvy. V máji 1927 sa to ako prvému mužovi - pilotovi - podarilo Američanovi Charlesovi Lindberghovi, ktorý svoj úspešný prelet Atlantiku uskutočnil 20. mája 1927. Odštartoval z letiska na Long Islande (ostrov v štáte New York) a jeho let do Paríža trval 33 a pol hodiny.Presne na piate výročie od jeho úspešného letu, sa preletieť Atlantický oceán rozhodla americká pilotka Amelia Earhartová. V piatok 20. mája uplynie 90 rokov, keď sa z nej stala prvá pilotka, ktorá sólovo preletela Atlantik zo Spojených štátov amerických do Európy.Amelia Earhartová sa narodila 24. júla 1897 v Atchisone v americkom štáte Kansas. Lietanie ju uchvátilo už v útlej mladosti. Za našetrené peniaze si v roku 1921 z druhej ruky kúpila športové lietadlo žltej farby, ktoré pomenovala Kanárik. Pilotnú licenciu od Medzinárodnej leteckej federácie (Fédération Aéronautique Internationale-FAI) dostala v roku 1923.V roku 1928 jej ponúkli možnosť stať sa prvou pilotkou, ktorá preletí Atlantik. Tento úspešný let zo 17. júna 1928 sa však uskutočnil za účasti mechanika a aj druhého pilota. Stroj Fokker s Earhartovou na palube vzlietol z Newfoundlandu v Kanade a po 21 hodinách pristál v Burry Port vo Walese.Sólový let Earhartovej cez Atlantik sa začal v ranných hodinách 20. mája 1932. Vzlietla z Harbour Grace na kanadskom ostrove Newfoundland. Na palubu lietadla Lockheed Vega 5B si zobrala aj čerstvý výtlačok novín Telegraph Journal na potvrdenie dátumu svojho odletu.Už krátko po štarte sa dostala do problémov. Vletela do hustých mrakov a krídla lietadla pokryl ľad. Plánovala rovnako ako Lindbergh pristáť v Paríži, ale po 12 hodinách letu a zistení, že jej stroj preukazuje aj mechanické problémy, sa rozhodla inak.Po takmer 15 hodinách pristála na pastvinách Culmore, severne od mesta Derry v Severnom Írsku a stala sa z nej prvá žena, ktorá úspešne absolvovala sólo transatlantický let.Ešte v auguste toho istého roku preletela sama bez medzipristátia americký kontinent za 19 hodín a 5 minút a svoj výkon zlepšila v roku 1933, keď tú istú vzdialenosť prekonala za 17 hodín a 7 minút.Neúnavná pilotka sa rozhodla preletieť sólo letom aj Tichý oceán. Podarilo sa jej to 11. januára 1935 a ďalší historický let, ktorý trval 18 hodín a 15 minút absolvovala Earhartová na jednom z najmodernejších lietadiel tej doby Lockheed 5C Vega.Osudným sa legendárnej pilotke stal úmysel obletieť zemeguľu. Svoj zámer chcela uskutočniť krátko po úspešnom prelete ponad Pacifik. Prvý pokus stroskotal hneď po štarte pre poruchu podvozku. V roku 1937 sa o to pokúsila opäť spolu s navigátorom Frederickom Noonanom.Takmer sa jej to podarilo, po prelete Ameriky, Afriky a Ázie mala pristáť na ostrove Howland, kde chcela dotankovať palivo. V oblačnom a daždivom počasí sa jej však ani s takým skúseným navigátorom akým bol Noonan nepodarilo na ostrove pristáť. Napriek veľkému úsiliu o navigovanie dvojčlennej posádky lietadla pomocou osvetlených lodí, zaznela posledná rádiová správa z lietadla 2. júla 1937 o 8.45 h. Lietadlo sa nikdy nenašlo. Earhartová mala vtedy 40 rokov.Amelia Earhartová bola prvou ženou, ktorá dostala cenu Distinguished Flying Cross za sólový transatlantický let. O svojich leteckých skúsenostiach napísala niekoľko kníh. Bola zakladajúcou členkou organizácie združujúcej americké pilotky The Ninety-Nines.Dokumenty súvisiace so svetoznámou pilotkou uchováva vo svojom archíve Purdueova univerzita v USA, na ktorej určitý čas prednášala.V roku 2009 nakrútili aj životopisný film o odvážnej pilotke s názvom Amelia (Amelia - Stratená v Pacifiku), v ktorom Earhartovú stvárnila herečka Hillary Swanková.Zdroj: www.britannica.com; www.ameliaearhart.com