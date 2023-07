Pred 90 rokmi uskutočnil Wiley Post prvý sólový let okolo sveta

Bratislava/New York 22. júla (TASR) – Američan Wiley Post zanechal nezmazateľnú stopu v leteckom priemysle. Jeho krátka, ale intenzívna kariéra a hľadanie spôsobov, ako zlepšiť výkonnosť a bezpečnosť lietadiel otvorila cestu modernému lietaniu po roku 1945.



V sobotu 22. júla uplynie 90 rokov odkedy tento americký letec uskutočnil prvý sólový let okolo sveta.



Wiley Post sa narodil 22. novembra 1898 v malej farmárskej obci Corinth v americkom štáte Texas. Fascinovaný letectvom sa zapísal do Sweeneyho automobilovej a leteckej školy v Kansas City, kde po siedmich mesiacoch štúdium ukončil a následne pracoval pre stavebnú spoločnosť v Oklahome.



Po prvej svetovej vojne si našiel prácu ako robotník na ropných poliach a zarábal si aj ako parašutista. V októbri 1926 ho pri nehode na ropnej plošine do ľavého oka zasiahol kus kovu. Následná infekcia mu spôsobila oslepnutie, no ani čiastočná strata zraku mu nebránila v lietaní. Za peniaze, ktoré dostal ako odškodnenie za nehodu si kúpil svoje prvé lietadlo a začal pracovať ako pilot.



Prvýkrát sa preslávil v roku 1930, keď vyhral letecké preteky medzi Chicagom a Los Angeles. Posilnený úspechom absolvoval svoj prvý let okolo sveta v sprievode navigátora Harolda Gattyho v lete 1931. Dvojici cesta z New Yorku do New Yorku trvala vyše osem dní, pričom si trasu prerušila na 14 zastávkach. Vyskúšať si sólovú cestu mohol Wiley Post vďaka dvom relatívne novým leteckým zariadeniam - autopilotovi a rádiovému vyhľadávačovi smeru.



Na svojom lietadle Lockheed 5C Vega Winnie Mae vyrazil 15. júla 1933 z Bennett Field v New Yorku a preletel vzdialenosť približne 15.474 míľ (25.099 km). Cesta, ktorú ukončil 22. júla 1933 na tom istom mieste, z ktorého vyrazil, mu trvala 7 dní, 18 hodín a 49 minút. Americký dobrodruh vytvoril nový svetový rekord a jeho pristátie údajne sledovalo viac ako 50.000 divákov.



Zlé počasie a technické problémy zabránili Postovi dosiahnuť jeho cieľ obletieť zemeguľu za šesť dní s piatimi zastávkami. Post urobil celkovo 11 zastávok. Tento úspech bol nielen ukážkou jeho pilotných schopností, ale poukázal aj na potenciál diaľkového letectva. Spomínaný rekord prekonal až letec William P. Odom v roku 1947, keď obletel zemeguľu za 73 hodín a päť minút.



V roku 1934 začal Post skúmať možnosti výškových letov na dlhé vzdialenosti. Stal sa prvým človekom, ktorý samostatne preletel výšku 15.240 metrov, čím vytvoril nový výškový rekord. S pomocou spoločnosti B.F. Goodrich Company vyvinuli prvý tlakový letecký oblek na svete, ktorý bol predchodcom tlakových oblekov pre pilotov a astronautov používaných v 50. a 60. rokoch minulého storočia. Spolupracoval s vedcami na vývoji lepších prístrojov a navigačných systémov.



Vášeň pre lietanie sa však americkému pilotovi stala osudnou. V pätnásty augustový deň 1935 nasadol Wiley Post so svojím priateľom a humoristom Willom Rogersom do hybridného lietadla a vydali sa na cestu po Aljaške. Krátko po štarte z Fairbanksu stratil Post kontrolu nad aerodynamicky nestabilným lietadlom. Stroj sa zrútil do lagúny Walakpa neďaleko Point Barrow na Aljaške, pričom obaja muži zahynuli. Po Postovi boli pomenované hangáre, letecké školy a letiská na celom americkom juhozápade.





Zdroj: britannica.com, aviationfile.com