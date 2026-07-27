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Pred americkým konzulátom v Toronte sa druhýkrát tento rok strieľalo
Polícia v príspevku na sociálnej sieti X uviedla, že z miesta činu svedkovia videli odchádzať biely sedan a že neboli hlásené žiadne poranenia.
Autor TASR
Toronto 27. júla (TASR) - Najmenej jeden výstrel zaznel v pondelok skoro ráno pred americkým konzulátom v centre kanadského Toronta, nikto sa však nezranil. Ide už o druhý podobný incident za uplynulé štyri mesiace, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.
Polícia v príspevku na sociálnej sieti X uviedla, že z miesta činu svedkovia videli odchádzať biely sedan a že neboli hlásené žiadne poranenia. Spravodajca agentúry Reuters uviedol, že polícia okolie konzulátu ohradila.
Pred rovnakou budovou dvaja muži vystrelili viacero rán už v marci. Stalo sa tak niekoľko dní po troch samostatných incidentoch, pri ktorých sa strieľalo v blízkosti synagóg v okolí Toronta. Polícia vtedy reagovala posilnenou ochranou amerických a izraelských diplomatických budov v meste, keďže streľba „ohrozila národnú bezpečnosť Kanady“.
Kanadská polícia v júni bez uvedenia ďalších podrobností oznámila, že mladým ľuďom v Toronte niekto platí za to, že strieľajú na rôzne ciele vrátane synagóg, židovských škôl či amerického konzulátu.
Polícia v príspevku na sociálnej sieti X uviedla, že z miesta činu svedkovia videli odchádzať biely sedan a že neboli hlásené žiadne poranenia. Spravodajca agentúry Reuters uviedol, že polícia okolie konzulátu ohradila.
Pred rovnakou budovou dvaja muži vystrelili viacero rán už v marci. Stalo sa tak niekoľko dní po troch samostatných incidentoch, pri ktorých sa strieľalo v blízkosti synagóg v okolí Toronta. Polícia vtedy reagovala posilnenou ochranou amerických a izraelských diplomatických budov v meste, keďže streľba „ohrozila národnú bezpečnosť Kanady“.
Kanadská polícia v júni bez uvedenia ďalších podrobností oznámila, že mladým ľuďom v Toronte niekto platí za to, že strieľajú na rôzne ciele vrátane synagóg, židovských škôl či amerického konzulátu.