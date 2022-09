Pred Buckinghamským palácom sa zhromaždili davy ľudí

Londýn 8. septembra (TASR) - Smrťou kráľovnej Alžbety II. sa v Británii končí jedna éra, uviedla vo štvrtok agentúra Reuters. Správy o zhoršujúcom sa zdravotnom stave panovníčky sa objavili vo štvrtok krátko po poludní a davy miestnych obyvateľov i turistov sa počas dňa napriek silnému dažďu zhromažďovali pred Buckinghamským palácom, aby jej vyjadrili podporu.Pred bránami paláca sa napriek prudkému dažďu zišli postupne stovky ľudí, kým predstavitelia kráľovskej rodiny odcestovali do kráľovninho škótskeho sídla Balmoral, kde bola Alžbeta II. pod dohľadom zdravotníkov a v popoludňajších hodinách zomrela.Mnoho ľudí, z ktorých niekoľkí mali v rukách kvety, pochádzali z krajín mimo Británie.uviedla študentka Chloe Papeilová.Panovníčku od vlaňajška trápili zdravotné problémy, v dôsledku ktorých mala ťažkosti s chôdzou aj státím. Lekári vo štvrtok vyjadrili v súvislosti s jej zdravotným stavom znepokojenie a odporučili, aby bola pod dohľadom zdravotníkov.Britská kráľovná, ktorú poznajú miliardy ľudí na celom svete, sa dožila svojho platinového jubilea – 70 rokov, odkedy na tróne nahradila v roku 1952 svojho otca Juraja VI., pripomína AFP.Do škótskeho sídla Alžbety II. po správach o jej zhoršenom zdravotnom stave pricestovali všetky jej deti – následník trónu princ Charles, princezná Anna a princovia Andrew a Edward, ako aj Charlesov najstarší syn princ William. Charlesa sprevádzala manželka Camilla. Na ceste do Balmoralu bol aj mladší Charlesov syn princ Harry.Alžbetin najstarší syn Charles (73) sa po jej smrti automaticky stal kráľom Spojeného kráľovstva a hlavou štátu 14 ďalších krajín vrátane Austrálie, Kanady a Nového Zélandu, píše Reuters. Buckinghamský palác uviedol, že kráľovskí manželia zostanú v Balmorale a do Londýna sa vrátia v piatok.