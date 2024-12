Pred budovou juhokórejského parlamentu sa koná zhromaždenie

Soul 7. decembra (TASR) - Pred sídlom juhokórejského parlamentu na západe Soulu sa v sobotu zhromaždil dav demonštrantov, ktorí žiadajú zosadenie prezidenta Jun Sok-jola. O návrhu na ústavnú obžalobu prezidenta budú poslanci hlasovať v sobotu večer (miestneho času), informovala agentúra Jonhap citovaná TASR.



Jun v utorok večer nečakaným rozhodnutím vyhlásil stanné právo, ktoré o niekoľko hodín neskôr zrušil, keď opozíciou ovládaný parlament odhlasoval jeho zamietnutie. Prezident sa v sobotu - pred hlasovaním parlamentu - verejne ospravedlnil za svoje konanie a zaviazal sa, že už stanné právo nenariadi. Dodal, že východisko z danej turbulentnej situácie plne prenecháva na svoju konzervatívnu politickú stranu, "vrátane otázky svojho ďalšieho pôsobenia v prezidentskom úrade".



Zhromaždenie pred parlament zvolala Kórejská konfederácia odborových zväzov (KCTU), jedna z najväčších odborových organizácií v Južnej Kórei. Jej lídri v súvislosti s Junovým najnovším vyhlásením deklarovali, že "ospravedlnenie nemôže zakryť zradu", a vyzvali na Junovo "okamžité obvinenie a zatknutie".



Prezidenta za jeho prejav s ospravedlnením odsúdila aj Federácia kórejských odborových zväzov, ktorá uviedla, že cieľom Junovho ospravedlnenia bolo zabrániť schváleniu návrhu na impeachment.



Výzvy na impeachment zaznievajú aj z právnickej obce: kórejská advokátska komora vydala krátko po Junovom prejave vyhlásenie, v ktorom deklarovala svoju podporu obžalobe.



"Súhlasíme s odvolaním prezidenta za narušenie ústavného poriadku protiústavným vyhlásením stanného práva," uvádza sa vo vyhlásení advokátskej komory.



Na demonštráciu pred parlamentom do Soulu pricestovali členovia rôznych občianskych zoskupení z celej krajiny, podotkla agentúra Jonhap.



Návrh na pozastavenie ústavných právomocí prezidenta Juna predložila do parlamentu opozícia. O jej návrhu by sa malo hlasovať v sobotu večer (miestneho času).



Predseda prezidentovej strany Sila ľudu (PPP) Han Tong-hun oznámil, že jej poslanci podporia návrh na pozastavenie ústavných právomocí prezidenta Juna. Z Hanovho vyjadrenia vyplýva, že strana PPP zmenila svoj predchádzajúci nesúhlas s ústavnou obžalobou prezidenta, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť jeho odvolania.



Na odvolanie prezidenta Juna je potrebných 200 hlasov z celkového počtu 300 poslancov. Opozičné strany spoločne kontrolujú 192 kresiel.