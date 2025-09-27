< sekcia Zahraničie
Pred budovou väznice došlo k výbuchu, príčina zatiaľ nie je známa
Ekvádorský prezident Daniel Noboa v piatkovom rozhovore uviedol, že jeho vláda udržiava vo väzniciach spravovaných armádou kontrolu.
Autor TASR
Quito 27. septembra (TASR) - Pred väznicou v ekvádorskom prístavnom meste Guayaquil, v provincii Guayas, došlo v piatok k výbuchu, informovala o tom miestna polícia. Incident sa odohral po sérii útokov v ekvádorských väzniciach, ktoré si vyžiadali približne 30 mŕtvych, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Na mieste výbuchu boli nájdené spálené pneumatiky a zdeformovaný skelet vozidla, informoval spravodajca agentúry AFP. Požiar sa podarilo uhasiť. Príčinu výbuchu v súčasnosti prešetrujú príslušné orgány.
„V reakcii na varovanie o výbuchu (neznámeho) zariadenia pred budovou väznice Guayas bol do oblasti vyslaný špecializovaný tím,“ informovala polícia miestne médiá.
Ekvádorská väzenská správa (SNAI) uviedla, že k výbuchu došlo v časti Guayas 1, oficiálne známej ako Centrum pre sociálnu rehabilitáciu mužov. Ide o najväčšie zariadenie väzenského systému v Guayaquile.
K výbuchu došlo pár dní od série smrtiacich útokov vo väzniciach po celej krajine.
V pondelok bolo vo väznici v meste Machala na juhu krajiny pri hraniciach s Peru nahlásených pri zrážkach medzi členmi drogových gangov zabitých 13 väzňov a jeden dozorca. Ďalších 14 ľudí utrpelo zranenia. Niekoľkým väzňom sa podarilo utiecť.
Násilie eskalovalo v utorok, keď v severozápadnom prístavnom meste Esmeraldas zahynulo 17 ľudí. Podľa dostupných informácií pri tomto incidente niektorí väzni sťali hlavy svojim rivalom a zmrzačili ich telá. Terčom ozbrojeného útoku bol riaditeľ najväčšej ekvádorskej väznice, ktorému sa však podarilo uniknúť bez zranení.
Ekvádorský prezident Daniel Noboa v piatkovom rozhovore uviedol, že jeho vláda udržiava vo väzniciach spravovaných armádou kontrolu. Ekvádorský líder zároveň dodal, že v pobrežnej provincii Santa Elena sa v rámci boja proti organizovanému zločinu v súčasnosti stavia väznica s maximálnym stupňom stráženia, ktorá by mala byť hotová „o štyri alebo päť týždňov“.
Ekvádor s približne 17 miliónmi obyvateľov sa nachádza medzi dvoma najväčšími vývozcami kokaínu - Kolumbiou a Peru. Cez kedysi jednu z najbezpečnejších krajín v Južnej Amerike sa v súčasnosti pašuje asi 70 percent svetových dodávok tejto drogy. To zvýšilo násilie a zločinnosť, pretože súperiace miestne gangy s väzbami na mexické a kolumbijské kartely bojujú o kontrolu nad obchodnými trasami.
Najväčší masaker vo väzniciach sa odohral v roku 2021, keď vo väznici v prístavnom meste Guayaquil zomrelo viac ako 100 väzňov. Od tohto roku si násilie vo väzniciach vyžiadalo životy približne 500 väzňov.
