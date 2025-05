Pred druhým kolom volieb v Poľsku vedie v prieskume Karol Nawrocki

Varšava 23. mája (TASR) - Kandidát na poľského prezidenta podporovaný konzervatívnou stranou Právo a spravodlivosť (PiS) Karol Nawrocki by v druhom kole poľských prezidentských volieb získal 47 percent hlasov rozhodnutých voličov, zatiaľ čo Rafal Trzaskowski z vládnej Občianskej koalície 45 percent. Vyplýva to z prieskumu agentúry Opinia24 pre televíziu TVN, zverejneného vo štvrtok 22. mája. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa webu TVN.



V druhom kole, ktoré sa uskutoční 1. júna, by sa určite zúčastnilo 62 percent opýtaných, ďalších 18 percent účasť skôr plánuje. Naopak, 12 percent deklarovalo, že k volebným urnám nepríde, pričom osem percent z nich uviedlo, že určite hlasovať nepôjde. Nerozhodnutých zostáva osem percent respondentov.



V predchádzajúcom prieskume zverejnenom krátko po výsledkoch exit polls po prvom kole volieb viedol starosta Varšavy Trzaskowski s podporou 46 percent pred Nawrockým, ktorý mal 44 percent.