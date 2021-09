Pred kosovským tribunálom v Haagu sa začal prvý súdny proces

Haag 15. septembra (TASR) - Pred osobitným kosovským súdom v Haagu, ktorý preveruje obvinenia z vojnových zločinov spáchaných počas vojny v Kosove, sa v stredu začal prvý súdny proces. Bývalý veliteľ Kosovskej oslobodzovacej armády (UČK) Salih Mustafa v ňom čelí obžalobe z podielu na vraždách, mučení a ďalších zločinoch, informovala agentúra AP.



Kosovský osobitný súd a prokuratúru v Haagu bol založený v roku 2015 so zámerom riešiť prípady údajných vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti spáchaných príslušníkmi UČK počas vojny v Kosove (1998-99). Tá si vyžiadala viac než 13.000 životov, prevažne etnických Albáncov, ale aj Srbov a príslušníkov ďalších nealbánskych menšín.



KSC sa riadi kosovskými zákonmi, ale jeho personál tvoria medzinárodní sudcovia a prokurátori. Sídli v holandskom Haagu, aby bola zaručená jeho nezávislosť od kosovských inštitúcií. Preveruje zločiny spáchané počas vojny a bezprostredne po nej, ktorých obeťami boli príslušníci etnických menšín a politickí oponenti kosovských politikov.



Saliha Mustafu zatkli zhruba pred rokom v Kosove a následne vydali na proces do Haagu. Je obvinený z účasti vojnových zločinoch vrátane svojvoľného zadržiavania, krutého zaobchádzania, mučenia najmenej šiestich ľudí a z vraždy jednej osoby v kosovskej väznici Zlaš v apríli 1999. Obeťami týchto zločinov boli ľudia, ktorých UČK podozrievala z kolaborácie so Srbmi, alebo ktorí nepodporovali kosovských povstalcov.



Stredajšie prvé pojednávanie, na ktorom bol prečítaný text obžaloby a odzneli úvodné reči prokurátorov, viedla predsedajúca holandská sudkyňa Mappie Veldtová-Fogliaová. Zúčastnil sa na ňom aj samotný Mustafa, ktorý všetky obvinenia odmietol už na predchádzajúcom prípravnom pojednávaní. Vypočúvanie svedkov by sa malo začať 20. septembra.



Šéf obžaloby, americký právnik Jack Smith vo svojej stredajšej reči odmietol obvinenia kritikov, podľa ktorých je haagsky súd nepriateľsky naladený voči Kosovu, jeho obyvateľom a ich boju za nezávislosť. "Nič nemôže byť ďalej od pravdy," vyhlásil.



Na začiatok procesu pred KSC čaká vo väzbe aj bývalý kosovský prezident a premiér Hashim Thaci, ktorý je ako niekdajší vodca UČK obvinený zo zodpovednosti za vraždenie civilného obyvateľstva. Hoci sa on sám označuje za nevinného, vlani sa vzdal prezidentského úradu, aby sa mohol brániť vzneseným obvineniam.



Za vojnové zločiny spáchané v Kosove sa už zodpovedalo viacero Srbov, ktorých súdil tribunál OSN pre bývalú Juhosláviu, ktorý taktiež sídlil v holandskom Haagu.