Pred kostolom v Chicagu postrelili troch smútiacich

Chicago 24. júla (TASR) - Troch ľudí postrelil v sobotu doposiaľ neznámy útočník pred kostolom v meste Chicago v americkom štáte Illinois. Skupina smútiacich sa tam zišla na pohrebe miestneho aktivistu, informovala agentúra AP.



K streľbe došlo približne o pol tretej popoludní miestneho času, keď popri kostole prechádzal šedý sedan, z ktorého útočník začal strieľať na skupinu smútiacich. Tí sa práve chystali odfotografovať pred babtistickým kostolom v chicagskej štvrti Roseland, uviedol denník The Chicago Sun-Times.



Traja muži vo veku 20 až 37 rokov utrpeli strelné poranenia brucha, stehna a chrbta, píše AP. Všetky tri obete previezli do miestnych nemocníc v dobrom zdravotnom stave, spresnila polícia v Chicagu.



Jeden zo svedkov pre spomínaný denník uviedol, že sa v čase útoku zúčastňovali na pohrebe Mikea Nasha, aktivistu s protinásilným postojom, ktorý zomrel na infarkt. V súvislosti so streľbou doposiaľ nioho nezatkli, dodáva AP.