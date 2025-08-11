Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pred lesnými požiarmi v Španielsku evakuovali vyše 1000 ľudí

Hasičské vrtuľníky zhadzujú vodu, aby uhasili požiar v Španielsku, utorok 5. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Približne 400 ľudí bolo evakuovaných v okolí mesta Carucedo a ďalších 700 z niekoľkých miest v blízkosti lokality Las Médulas, ktorá je zapísaná na zozname svetového dedičstva UNESCO.

Autor TASR
Madrid 11. augusta (TASR) — Z dôvodu pretrvávajúcich lesných požiarov evakuovali v autonómnom spoločenstve Kastília a León na severozápade Španielska viac ako 1000 ľudí. Miestne úrady v nedeľu oznámili, že požiare sa v dôsledku silného vetra a vysokých teplôt ďalej šíria. Informovala o tom agentúra AFP.

Približne 400 ľudí bolo evakuovaných v okolí mesta Carucedo a ďalších 700 z niekoľkých miest v blízkosti lokality Las Médulas, ktorá je zapísaná na zozname svetového dedičstva UNESCO.

Podľa hasičského zboru sťažujú hasenie požiarov vysoké teploty, nízka vlhkosť vzduchu a silný vietor často meniaci smer. V oblasti bolo nasadených aj približne 60 vojakov zo špecializovanej armádnej jednotky UME s 20 vozidlami. Na vytvorenie protipožiarnej bariéry sa používajú lietadlá a buldozéry.

Španielsky premiér Pedro Sánchez sa na sieti X poďakoval záchranným zložkám „za ich neúnavné úsilie“.

Predseda regionálnej vlády Alfonso Manueco uviedol, že odborníci majú podozrenie, že niekoľko požiarov založili podpaľači. „Podnikneme kroky proti páchateľom týchto útokov na životy a bezpečnosť ľudí a na naše historické dedičstvo,“ napísal Manueco takisto na sieti X.

Len pred niekoľkými dňami sa v južnom Španielsku podarilo dostať pod kontrolu lesný požiar neďaleko turistami vyhľadávaného mesta Tarifa. Pred plameňmi bolo z kempingov, hotelov a obytných budov evakuovaných viac ako 1500 ľudí a 5000 vozidiel.

Španielsko v týchto dňoch sužuje vlna horúčav s teplotami okolo 40 stupňov Celzia. Meteorológovia predpovedajú, že horúčavy potrvajú minimálne do štvrtka. Orgány civilnej ochrany varovali pred vysokým rizikom vzniku lesných požiarov v mnohých častiach krajiny.
