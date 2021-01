Pred letom do USA bude potrebný negatívny test na koronavírus

Washington 13. januára (TASR) - Všetci cestujúci sa budú musieť pred letom do Spojených štátov preukázať od 26. januára negatívnym výsledkom testu na koronavírus SARS-CoV-2. Test nebude môcť byť starší ako 72 hodín. Oznámilo to v noci na stredu americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), na ktoré sa odvoláva agentúra AFP.



"Testovanie nevylučuje všetky riziká, no v kombinácii s ďalšími preventívnymi opatreniami, ako je nosenie rúšok či dodržiavanie bezpečných rozstupov, môže zvýšiť bezpečnosť cestovania," uviedol riaditeľ CDC Robert Redfield.



Podľa denníka The Guardian CDC zváži dočasné ustúpenie od tejto požiadavky v prípade cestujúcich z tých krajín, ktoré majú malé alebo žiadne testovacie kapacity.



Podľa údajov americkej univerzity Johnsa Hopkinsa USA od začiatku koronavírusovej pandémie zaznamenali viac ako 22,7 milióna prípadov nákazy a takmer 380.000 úmrtí.



Americká vláda v utorok vyzvala jednotlivé štáty USA, aby uvoľnili na použitie všetky disponibilné dávky vakcín namiesto ich rezervovania pre druhé zaočkovanie ľudí, ktorí už dostali prvú dávku. Novozvolený prezident Joe Biden plánuje vo štvrtok predostrieť plán svojej vlády na zaočkovanie čo najvyššieho počtu ľudí.