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Pred ministerstvom kultúry vo Varšave sa zapálil muž
Muž bol odovzdaný záchranárom a informácie o jeho zdravotnom stave ani o rozsahu zranení zatiaľ nie sú známe.
Autor TASR
Varšava 25. novembra (TASR) - K incidentu došlo v stredu podvečer pred vchodom do areálu poľského ministerstva kultúry vo Varšave po tom, čo sa tam zapálil muž. Pomoc mu poskytli policajti strážiaci prezidentský palác, ktorý sa nachádza oproti. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa portálov Fakt a Miejski reporte.
Svedkovia, ktorí si všimli horiaceho muža, okamžite zareagovali a podarilo sa im oheň uhasiť. „Naši príslušníci to videli a pomohli mu,“ povedal pre Fakt Boguslaw Piorkowski zo Služby ochrany štátu.
Muž bol odovzdaný záchranárom a informácie o jeho zdravotnom stave ani o rozsahu zranení zatiaľ nie sú známe. Príčina a okolnosti udalosti sú predmetom zisťovania.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Svedkovia, ktorí si všimli horiaceho muža, okamžite zareagovali a podarilo sa im oheň uhasiť. „Naši príslušníci to videli a pomohli mu,“ povedal pre Fakt Boguslaw Piorkowski zo Služby ochrany štátu.
Muž bol odovzdaný záchranárom a informácie o jeho zdravotnom stave ani o rozsahu zranení zatiaľ nie sú známe. Príčina a okolnosti udalosti sú predmetom zisťovania.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)