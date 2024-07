Pred ministerstvom v Moskve táboria príbuzní vojakov na Ukrajine

Moskva 8. júla (TASR) - Pred budovou ruského ministerstva obrany v Moskve sa v pondelok na protest utáborilo osem žien, ktorých synov a manželov zmobilizovali do vojny na Ukrajine. Ženy požadujú ich návrat a stretnutie s ministrom obrany Andrejom Belousovom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Podobná demonštrácia sa konala aj začiatkom júna. Ženy, niektoré aj v sprievode detí, si tentokrát priniesli aj ruksaky a veci na utáborenie sa. Vo videu, ktoré v aplikácii Telegram zverejnila jedna z demonštrantiek, tvrdili, že sú pripravené na mieste stráviť noc.



"Momentálne sa ženy nachádzajú len pri ministerstve obrany bez transparentov. V podstate čakáme a čakáme... Bez výsledku odtiaľto neodídeme," napísala účastníčka protestu Polina.



Na neobvyklom proteste súvisiacom s ruskou inváziou na Ukrajinu z 3. júna ženy kľačali pred budovou ministerstva a držali ručne písané transparenty. Počas protestu sa im prišiel prihovoriť hovorca rezortu, čo je podľa AFP taktiež výnimočný krok, keďže ruské úrady takmer nikdy s demonštrantmi nekomunikujú. Ženy z miesta napokon odišli pre silný dážď.



Rusko ešte v máji pridalo na svoj zoznam "zahraničných agentov" hnutie Cesta domov (Puť domoj), ktoré v Moskve organizovalo protesty pod vedením žien s cieľom priviesť nazad z Ukrajiny mobilizovaných mužov. Ministerstvo spravodlivosti vtedy obvinilo hnutie zo snáh vytvoriť nepriaznivý obraz o Rusku a ruskej armáde.



Ženy si preto želali zostať v anonymite a tvrdili, že nie sú súčasťou hnutia. S organizovaním protestov naďalej pokračujú, ale bez pozývania médií. AFP pripomína, že na predošlých demonštráciách spojených s Cestou domov úrady zadržali aj novinárov.



Jedna z demonštrantiek, Lidija, ktorá podľa svojich slov prišla do Moskvy až zo sibírskeho mesta Novosibirsk, v pondelok taktiež uviedla, že na zakázané hnutie nie sú nijako napojené a žiadala o stretnutie s Belousovom.



"Naše deti a manželia týchto mladých žien sú v smrteľnom nebezpečenstve," povedala Lidija policajtovi, ktorý ich požiadal, aby sa presunuli na iné miesto. Tvrdila, že jej syn bol vážne zranený, pričom do "špeciálnej vojenskej operácie" - ako Rusko označuje svoju inváziu na Ukrajinu - ho poslali znova, a to skôr, než sa zotavil.



Na ďalšom videu na Telegrame ženy informovali o stretnutí s predstaviteľom ministerstva obrany. "Nepovedali nám nič zaujímavé, nič nové," uviedla jedna z nich s tým, že v proteste pokračujú.