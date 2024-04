Pred násilím gangov utieklo z hlavného mesta Haiti vyše 53.000 ľudí

Port-au-Prince 3. apríla (TASR) - Viac než 53.000 ľudí utieklo v marci z Haiti za menej ako tri týždne, uvádza utorková správa OSN. Väčšina z nich ušla pred neutíchajúcim násilím gangov, informuje TASR podľa správy tlačovej agentúry AP.



Predstavitelia OSN sa obávajú, že viac ako 60 percent z nich mieri do vidieckych oblastí na juhu Haiti.



"Humanitárni pracovníci zdôraznili, že tieto oblasti nemajú dostatočnú infraštruktúru a zdroje na zvládnutie veľkého počtu ľudí utekajúcich z Port-au-Prince," povedal hovorca OSN Stéphane Dujarric.



V južných regiónoch sa už nachádza viac ako 116.000 Haiťanov, ktorí predtým opustili Port-au-Prince, uvádza správa Medzinárodnej organizácie pre migráciu.



Ľudia začali z trojmiliónového hlavného mesta hromadne odchádzať koncom februára, keď kriminálne gangy spustili sériu útokov na vládne inštitúcie. Ozbrojenci podpálili policajné stanice, strieľali na hlavné medzinárodné letisko, ktoré je odvtedy zatvorené, a zaútočili na dve najväčšie väznice, odkiaľ oslobodili viac ako 4000 väzňov.



OSN uvádza, že do 22. marca bolo nahlásených viac ako 1500 mŕtvych a 17.000 ľudí bez domova.



Sedemdesiat percent ľudí, ktorí od 8. do 27. marca utiekli z Port-au-Prince, už vtedy nebývalo vo svojich domovoch a žilo u príbuzných alebo v preplnených a nehygienických provizórnych prístreškoch, zistila OSN. Viac ako 90 percent Haiťanov opúšťalo hlavné mesto v autobusoch cez nebezpečné územia kontrolované gangmi, kde ozbrojenci už v minulosti strieľali na prostriedky verejnej dopravy.



Predseda vlády Ariel Henry oznámil, že abdikuje po vytvorení dočasnej prezidentskej rady, ktorej úlohou bude vybrať nového premiéra a členov kabinetu. Henry sa na začiatku útokov nachádzal v Keni, kde sa snažil presadiť vyslanie policajných síl z krajiny s podporou OSN, a odvtedy sa pre násilnosti na Haiti nedokázal vrátiť do vlasti.