< sekcia Zahraničie
Pred Netanjahuovým domom sa znova zhromaždili príbuzní rukojemníkov
Ozbrojené hnutie Palestínsky islamský džihád (PIJ) na konci júla zverejnilo video Roma Braslavského a ďalšieho rukojemníka.
Autor TASR
Tel Aviv 18. septembra (TASR) - Príbuzní izraelských rukojemníkov, ktorých zadržiava palestínske militantné hnutie Hamas, v stredu opäť protestovali pred domom izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v Jeruzaleme. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Sme tu a nepohneme sa odtiaľto,“ vyhlásil Ofir Braslavski, otec Roma Braslavského, ktorý má nemecké i izraelské občianstvo. Povedal, že mu pred mesiacom a pol predseda izraelskej vlády počas telefonického rozhovoru prisľúbil, že „chlapca privedie späť“. Namiesto toho však Netanjahu podľa neho urobil pravý opak, urobil „všetko preto, aby ho nepriviedol späť,“ uviedol. „Krv je na vašich rukách,“ vyhlásil.
Ozbrojené hnutie Palestínsky islamský džihád (PIJ) na konci júla zverejnilo video Roma Braslavského a ďalšieho rukojemníka. Muž sa vo videu predstavil a prosil izraelskú vládu, aby zabezpečila jeho prepustenie.
Anat Angrestová, matka rukojemníka Matana Angresta, obvinila izraelského premiéra z toho, že začiatkom pozemnej operácie v meste Gaza podľa jej slov obetuje zvyšných rukojemníkov. Okrem toho sa prihovorila aj vojakom, ktorí sa zúčastňujú na tejto operácií, ako aj ich matkám, a povedala, že ak ich Hamas unesie ako rukojemníkov, „táto vláda ich neprinesie späť“.
V palestínskej enkláve sa nachádza ešte 48 rukojemníkov, ktorých militanti Hamasu uniesli počas útoku na Izrael zo 7. októbra 2023, po ktorom Izrael začal s rozsiahlou vojenskou ofenzívou v Pásme Gazy. Izrael v uplynulom období zintenzívňuje svoju operáciu na palestínskom území, a to aj napriek medzinárodnému tlaku, aby ukončil vojnu, pri ktorej za vyše 23 mesiacov zahynulo viac ako 65.000 Palestínčanov, a zabezpečil prepustenie zvyšných rukojemníkov, z ktorých je podľa Izraela nažive asi 20.
„Sme tu a nepohneme sa odtiaľto,“ vyhlásil Ofir Braslavski, otec Roma Braslavského, ktorý má nemecké i izraelské občianstvo. Povedal, že mu pred mesiacom a pol predseda izraelskej vlády počas telefonického rozhovoru prisľúbil, že „chlapca privedie späť“. Namiesto toho však Netanjahu podľa neho urobil pravý opak, urobil „všetko preto, aby ho nepriviedol späť,“ uviedol. „Krv je na vašich rukách,“ vyhlásil.
Ozbrojené hnutie Palestínsky islamský džihád (PIJ) na konci júla zverejnilo video Roma Braslavského a ďalšieho rukojemníka. Muž sa vo videu predstavil a prosil izraelskú vládu, aby zabezpečila jeho prepustenie.
Anat Angrestová, matka rukojemníka Matana Angresta, obvinila izraelského premiéra z toho, že začiatkom pozemnej operácie v meste Gaza podľa jej slov obetuje zvyšných rukojemníkov. Okrem toho sa prihovorila aj vojakom, ktorí sa zúčastňujú na tejto operácií, ako aj ich matkám, a povedala, že ak ich Hamas unesie ako rukojemníkov, „táto vláda ich neprinesie späť“.
V palestínskej enkláve sa nachádza ešte 48 rukojemníkov, ktorých militanti Hamasu uniesli počas útoku na Izrael zo 7. októbra 2023, po ktorom Izrael začal s rozsiahlou vojenskou ofenzívou v Pásme Gazy. Izrael v uplynulom období zintenzívňuje svoju operáciu na palestínskom území, a to aj napriek medzinárodnému tlaku, aby ukončil vojnu, pri ktorej za vyše 23 mesiacov zahynulo viac ako 65.000 Palestínčanov, a zabezpečil prepustenie zvyšných rukojemníkov, z ktorých je podľa Izraela nažive asi 20.