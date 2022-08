Pred parlamentom na N.Zélande protestovalo okolo 2000 demonštrantov

Wellington 23. augusta (TASR) - Približne 2000 protivládnych demonštrantov sa na Novom Zélande v utorok zhromaždilo pred parlamentom v hlavnom meste Wellington, aby vyjadrilo svoju nespokojnosť s viacerými záležitosťami – vrátane prísnejších environmentálnych predpisov pre farmárov, plánov vlády prevziať vodné zdroje, ktoré sú vo vlastníctve regiónov, či protipandemických obmedzení, ktoré sú v súčasnosti však už do veľkej miery zrušené. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Protest sa koná takmer šesť mesiacov po tom, čo začiatkom marca poriadková polícia po troch týždňoch pristúpila k ukončeniu demonštrácie pred parlamentom a zadržala desiatky jej účastníkov. Súčasný protest organizuje Koalícia za slobodu a práva (TFRC), ktorá ostro vystupovala proti opatreniam proti koronavírusu i povinnému očkovaniu.



"Naša vláda pre nás skutočne nepracuje," povedal pre Reuters jeden z demonštrantov, Danny Hanif pochádzajúci z okolia mesta Hamilton.



Pred budovou parlamentu boli postavené zátarasy a na mieste hliadkuje množstvo policajtov.



V utorok vyšlo do ulíc Wellingtonu aj okolo 250 protidemonštrantov vyhraňujúcich sa voči nenávisti, homofóbii a dezinformáciám, ktoré šíri krajná pravica, uviedli organizátori podujatia na Facebooku.



Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová novinárom v pondelok povedala, že parlament pokojných demonštrantov dosiaľ vždy vítal a chce, aby to pokračovalo i naďalej. Reuters konštatuje, že podpora vlády Ardernovej Novozélandskej strany práce v prieskume verejnej mienky, ktorý bol zverejnený počas augusta, klesla na 33 percent oproti 41 percentám z vlaňajška.