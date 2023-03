Pred parlamentom v Tbilisi sa konala akcia proruského hnutia

Tbilisi/Londýn 14. marca (TASR) - Pred gruzínskym parlamentom v Tbilisi sa v utorok konalo zhromaždenie, ktorého organizátorom bola gruzínska prorusky orientovaná strana, informovala britská stanica BBC. Dodala, že zhruba tisíc ľudí v dave skandovalo heslá "o osobitnej ceste Gruzínska" založenej na "neeurópskych hodnotách".



Zhromaždenie organizované stranou s názvom Konzervatívne hnutie, na ktorom vystúpili občianski aktivisti aj náboženskí predstavitelia, sa začalo strhnutím a demonštratívnym spálením veľkej vlajky EÚ visiacej na stožiari na priečelí parlamentu.



BBC si všimla, že to nevyvolalo žiadnu reakciu zo strany polície, ktorá zhromaždenie monitorovala, informuje TASR.



V Gruzínsku pritom od vlani platí zákon, ktorým sa pálenie vlajok EÚ, medzinárodných organizácií, európskych štátov a krajín priateľských voči Gruzínsku trestá pokutou 1000 lari (približne 363 eur).



Jeden z okoloidúcich sa podľa BBC pokúsil prejsť po chodníku pred parlamentom s malou vlajkou EÚ, ale účastníci zhromaždenia mu ju vytrhli a roztrhali.



Zhromaždenie sa uskutočnilo s podporou gruzínskeho televízneho kanálu Alt-info, v ktorého vysielaní často zaznievajú proruské stanoviská.



Minulý týždeň otriasli gruzínskym hlavným mestom protesty za účasti tisícov demonštrantov, ktorí požadovali, aby neboli prijaté zákony o "zahraničných agentoch" - podobné ako platia v Rusku.



Protestujúci tvrdili, že ich prijatie by bolo ďalším odklonom od kurzu zbližovania Gruzínska s EÚ a nástrojom nátlaku na mimovládne organizácie, ktorých činnosť gruzínskym úradom prekáža.



Po dvoch dňoch pouličných demonštrácií boli príslušné návrhy z parlamentu stiahnuté.



Vládnuca strana Gruzínsky sen však uviedla, že návrh zákona o zahraničných agentoch občanom vysvetlí. Pozorovatelia pre to nevylučujú, že návrh by mohol byť do parlamentu predložený opäť.



Gruzínsky ombudsman pre ľudské práva vydal v pondelok vyhlásenie, v ktorom uviedol, že polícia nemala dôvod na rozháňanie všetkých protestov, ktoré sa v uliciach Tbilisi konali minulý týždeň. Podľa ombudsmana sa policajti mali sústrediť na potláčanie jednotlivých priestupkov.



Na základe požiadaviek účastníkov minulotýždňových zhromaždení boli všetci zadržaní prepustení na slobodu. Gruzínske médiá však uvádzajú, že mnohí z účastníkov protestov zo 7. až 9. marca dostali predvolania od polície.