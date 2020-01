Pred piatimi rokmi došlo k útoku na satirický časopis Charlie Hebdo

Zranená osoba je evakuovaná z budovy redakcie satirického časopisu. Foto: TASR/AP

Na snímke zdravotníci evakuujú zranenú osobu z redakcie francúzskeho satirického týždenníka Charlie Hebdo 7. januára 2015 v Paríži. Jedenásť obetí si dnes vyžiadal útok dvoch ozbrojencov na redakciu francúzskeho satirického týždenníka Charlie Hebdo, ďalších desať ľudí utrpelo zaranenia a stav piatich z nich je vážny. Foto: TASR/AP

Odhalená pamätná tabuľa venovaná obetiam teroristického útoku na časopis Charlie Hebdo zo 7. januára 2015, ktorú odhalil francúzsky prezident Francois Hollande v Paríži 5. januára 2016. Foto: TASR/AP

Paríž/Bratislava 7. januára (TASR) - Útoky v parížskej redakcii satirického časopisu Charlie Hebdo, na policajtku v neďalekom predmestí Montrouge a na židovský obchod si začiatkom roku 2015 vyžiadali celkove 17 obetí. V utorok 7. januára uplynie päť rokov od tejto tragédie, ktorá vyvolala v EurópeTýždenník Charlie Hebdo je známy svojimi kontroverznými článkami a karikatúrami. Pravidelne karikuje náboženstvo a je povestný dlhoročnou tradíciou antimilitaristickej satiry. Subjekty, ktoré sú terčom jeho satiry, kritizujú redakciu a vyčítajú jej, že zachádza príliš ďaleko.Islamskí fanatici a extrémisti nezniesli vyobrazenia proroka Mohameda, ktoré týždenník zverejnil. Viedli ich k pobúreniu, vyhrážkam smrťou až napokon k útoku, ktorý bol podľa páchateľov pomstou za urážku islamu.Bratia Cherif a Said Kouachiovci vtrhli 7. januára 2015 do redakcie satirického časopisu a spustili bezhlavú streľbu. Počas paľby kričali hesláči). Pri ich besnení prišlo o život 12 ľudí, z ktorých bolo deväť novinárov.O deň neskôr komplic vrahov z redakcie Charlie Hebdo - Amedy Coulibaly - zabil policajtku pri Paríži a následne 9. januára štyroch ľudí počas rukojemníckej drámy v supermarkete. Všetci traja útočníci prišli o život pri prestrelkách s políciou.K zodpovednosti za útok na redakciu francúzskeho satirického magazínu sa po týždni prihlásila vo videozázname teroristická organizácia al-Káida na Arabskom polostrove (AQAP). Táto jemenská odnož al-Káidy zdôvodnila útok ako pomstu za urážku proroka Mohameda. Predstaviteľ AQAP Násir bin Alí al-Ansí na videu vyhlásil, žeÚtok na týždenník Charlie Hebdo vyvolal vlnu kritiky a ostré odsúdenie.vyhlásil 12. januára 2015 predseda Európskeho parlamentu (EP) Martin Schulz. Pre viacerých predstaviteľov politických skupín v EP bola solidarita, ktorú preukázali milióny občanov v Európe i na celom svete, renesanciou a potvrdením európskych základných hodnôt, keď zaznievali hlasy oPodozrivých spojených s džihádistickými útokmi, ktoré sa odohrali v Paríži a jeho okolí v januári 2015, majú podľa agentúry AFP postaviť pred súd od 20. apríla do 3. júla tohto roka. Osobitný parížsky trestný súd bude pojednávať voči 14 osobám obvineným z toho, že pomohli útočníkom, ktorí počas troch dní zabili 17 ľudí. Podozriví sú obvinení z poskytnutia logistickej podpory páchateľom.Redakcia časopisu Charlie Hebdo ani po tejto tragédii neustúpila od satirických útokov a svojimi karikatúrami naďalej provokuje. Napríklad nasledujúci rok po atentáte na redakciu si magazín robil v decembri 2016 žarty z pádu lietadla TU-154, na ktorého palube boli členovia svetoznámeho ruského armádneho súboru Alexandrovovci. Lietadlo sa krátko po štarte zrútilo do Čierneho mora, kde našlo smrť celkove 92 ľudí. Alebo najnovšie minulý mesiac zverejnil satirický časopis sériu karikatúr, ktoré spájajú smrť 13 francúzskych vojakov počas misie v africkej oblasti Sahel s nedávnou mediálnou náborovou kampaňou francúzskych ozbrojených síl. Náčelník hlavného štábu francúzskej armády generál Thierry Burkhard na ne reagoval otvoreným listom, v ktorom vyjadrila obvinil časopis, že karikatúrami zosmiešňuje obdobie smútku, ktorým prechádzajú rodiny pozostalých.Zdroj: www.europarl.europa.eu, www.euractiv.sk