Pred piatimi rokmi sa zrútila časť diaľničného mosta v Janove

Janov/Bratislava 14. augusta (TASR) - V talianskom prístavnom meste Janov sa 14. augusta 2018 zrútila časť diaľničného mosta. Od tejto tragickej udalosti, pri ktorej zahynulo 43 ľudí, uplynie v pondelok 14. augusta päť rokov. TASR v tejto súvislosti prináša dokumentačný materiál.



K tragédii došlo v utorok 14. augusta 2018 o 11.36 h, keď sa zrútila časť Morandiho mosta, ktorý bol súčasťou diaľnice A10 medzi Janovom a taliansko-francúzskou hranicou. Pri zrútení časti mosta spadlo z výšky 45 metrov viac než 30 osobných i nákladných vozidiel. Trosky mosta a vozidlá dopadli do koryta rieky, na železničné koľaje a do priemyselného areálu.



Nešťastie si vyžiadalo 43 obetí a evakuáciu vyše 500 obyvateľov neďalekých obytných budov, keďže hrozil pád ďalších častí mosta. Ešte v roku 2018 sa začalo s demoláciou zvyškov mosta, ktorá sa skončila 28. júna 2019 odstrelením zostávajúcich pilierov.



Išlo o časť mosta známeho ako Morandiho most (Ponte Morandi) pomenovaného podľa jeho projektanta Riccarda Morandiho. Most, ktorý stál nad údolím rieky Polcevera oficiálne otvorili 4. septembra 1967, pričom jeho výstavba trvala štyri roky a stála vtedy 3,8 miliardy talianskych lír. Mal dĺžku 1182 metrov, výška nad údolím bola 45 metrov a železobetónové pylóny dosahovali výšku 90 metrov.



Zrútenie Morandiho mosta vyvolalo vážne súdne spory. Most v čase svojho vzniku chválili ako architektonický zázrak. Vyšetrovanie jeho zrútenia však ukázalo, že dôvodom bolo zanedbávanie jeho technického stavu.



Spoločnosť Autostrade per l'Italia (ASPI), ktorá prevádzkuje takmer polovicu diaľničnej siete v Taliansku, obvinili z nedostatočnej starostlivosti o most, falšovania bezpečnostných správ a interného nátlaku na zníženie nákladov na jeho údržbu. Súdny proces s 59 obžalovanými v spojitosti so zrútením Morandiho mosta sa začal 7. júla 2022.



S výstavbou nového diaľničného mosta, ako náhrady za Morandiho most, sa začalo 25. júna 2019 podľa návrhu talianskeho architekta Renza Piana, ktorý pochádza z Janova. Tento most slávnostne otvorili 3. augusta 2020, ale verejnosti ho sprístupnili o deň neskôr. Prvé autá po novom moste prešli krátko po 22.00 hodine.



Nový oceľovo-betónový most - Most svätého Juraja (Ponte San Giorgio) - pomenovali po svätom Jurajovi, patrónovi Janova. Má dĺžku 1067 metrov, obsahuje 18 pilierov a má vylepšený bezpečnostný mechanizmus.