Pred požiarom v chudobnej štvrti Soulu evakuovali stovky ľudí

Soul 20. januára (TASR) - Približne 500 ľudí muselo v juhokórejskom hlavnom meste Soul utiecť zo svojich domovov po tom, čo v piatok ráno došlo k rozšíreniu požiaru v nelegálne postavenej chudobnej časti metropoly a plamene zničili najmenej 60 príbytkov. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Miestni predstavitelia uviedli, že hasiči sa usilujú dostať požiar, ktorý vypukol okolo 06.30 h miestneho času, pod kontrolu. Bezprostredne neboli hlásené obete na životoch ani zranení.



Záchranári naďalej prehľadávajú oblasti zasiahnuté požiarom, avšak predpokladá sa, že všetci rezidenti boli bezpečne evakuovaní do okolitých zariadení vrátane školskej telocvične. Neskôr ich majú presunúť do neďalekých hotelov.



Do boja s požiarom a v súvislosti s evakuáciou bolo nasadených viac než 800 hasičov, policajtov a ďalších pracovníkov. Fotografie z miesta požiaru južne od Soulu, kde stoja tesne vedľa seba rady provizórnych domov, bolo vidieť hustý biely dym a vrtuľníky hasiace plamene.



Hasiči vychádzajú z toho, že požiar vypukol v jednom z domov postavenom z plastových dosiek a preglejky. Jeho príčina sa vyšetruje.