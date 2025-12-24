< sekcia Zahraničie
Pred prezidentským palácom vo Varšave je betlehem z tatranského dreva
Varšava 24. decembra (TASR) - Pred Prezidentským palácom vo Varšave bude tento rok goralský betlehem vyrobený z tatranského dreva. Konštrukciu darovalo mesto Zakopané, zatiaľ čo vyrezávané postavy vznikli v podtatranskej obci Poronin. Vianočné stromčeky, ktoré betlehem doplňujú, pochádzajú z Chocholowskej doliny pri hraniciach so Slovenskom, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
„Postavy v betleheme vyrezali umelci z Poronina z lipového dreva, ktoré pochádza spod Tatier. Vzali sme so sebou aj niekoľko vriec voňavého tatranského sena, ktoré stajňu doplní o autentickú atmosféru,“ uviedol poslanec Malopoľského vojvodstva Jan Piczura.
Šéf Kancelárie prezidenta Pawel Szefernaker na sieti X pripomenul, že betlehem privezený spod Tatier symbolizuje duchovné korene Poľska. „Viera vždy dávala Poliakom silu a nádej. Je to naša tradícia a znak, že rodina a spoločenstvo sú základom štátu,“ uviedol.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
