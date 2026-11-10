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V Peru odhalili 14-metrovú sochu s podobizňou pápeža Leva XIV.
Biela socha z ocele, sklolaminátu a živice sa nachádza v prístavnom meste Callao, ktoré susedí s Limou.
Autor TASR
Lima 10. novembra (TASR) - Necelé dva dni pred príchodom pápeža Leva XIV. do Peru v rámci jeho apoštolskej cesty v pondelok neďaleko Limy odhalili 14 metrov vysokú sochu s jeho podobizňou. TASR o tom informuje na základe správ agentúr EFE a Reuters.
Biela socha z ocele, sklolaminátu a živice sa nachádza v prístavnom meste Callao, ktoré susedí s Limou. Financovalo ju mesto ako najvyššiu sochu pápeža na svete. Zobrazuje prvého pontifika narodeného v Spojených štátoch v bielom rúchu v krajine, kde ako misionár strávil roky.
Lev XIV. pricestuje do Peru v stredu a ukončí tam svoju 12-dňovú cestu po troch krajinách Latinskej Ameriky - Uruguaji, Argentíne a Peru. Pápež túto cestu využil na to, aby vyzval na väčšiu jednotu v politicky rozdelenom regióne a otvoril viacero sociálnych, ekonomických a environmentálnych tém.
Odhalenie sochy si prišli pozrieť stovky ľudí. Na miesto ju previezli minulý týždeň po častiach. Sochári Rafael Gutiérrez a Deyvi Wong na nej pracovali len 45 dní. Napriek tomu je natoľko detailná, že zobrazuje napríklad aj malé znamienko nad Levovou hornou perou.
Biela socha z ocele, sklolaminátu a živice sa nachádza v prístavnom meste Callao, ktoré susedí s Limou. Financovalo ju mesto ako najvyššiu sochu pápeža na svete. Zobrazuje prvého pontifika narodeného v Spojených štátoch v bielom rúchu v krajine, kde ako misionár strávil roky.
Lev XIV. pricestuje do Peru v stredu a ukončí tam svoju 12-dňovú cestu po troch krajinách Latinskej Ameriky - Uruguaji, Argentíne a Peru. Pápež túto cestu využil na to, aby vyzval na väčšiu jednotu v politicky rozdelenom regióne a otvoril viacero sociálnych, ekonomických a environmentálnych tém.
Odhalenie sochy si prišli pozrieť stovky ľudí. Na miesto ju previezli minulý týždeň po častiach. Sochári Rafael Gutiérrez a Deyvi Wong na nej pracovali len 45 dní. Napriek tomu je natoľko detailná, že zobrazuje napríklad aj malé znamienko nad Levovou hornou perou.