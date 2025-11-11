< sekcia Zahraničie
Pred príchodom tajfúnu Fung-wong evakuovali v Taiwane 3000 ľudí
Pohybuje sa smerom z Filipín, ktoré zasiahol ako tzv. supertajfún cez víkend a vyžiadal si najmenej 18 obetí.
Autor TASR
Tchaj-pej 11. novembra (TASR) - Taiwan v utorok vydal varovanie pred prichádzajúcim tajfúnom Fung-wong a evakuoval viac ako 3000 ľudí. Na horské východné pobrežie krajiny môže podľa očakávaní priniesť obrovské množstvo zrážok, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.
Slabnúci tajfún by mal Taiwan zasiahnuť v stredu v okolí mesta Kao-siung na juhozápade krajiny. Pohybuje sa smerom z Filipín, ktoré zasiahol ako tzv. supertajfún cez víkend a vyžiadal si najmenej 18 obetí.
„Fung-wong síce mohol zoslabnúť na slabší tajfún, no aj tak sa stále musíme mať na pozore,“ povedal novinárom starosta mesta Kao-siung.
Taiwanský prezident Laj Čching-te ľudí v príspevku na Facebooku vyzval, aby sa vyhýbali horám, pobrežiam a ďalším potenciálne nebezpečným oblastiam.
Vláda evakuovala 3337 ľudí zo štyroch okresov a miest do bezpečnejších oblastí. V okresoch Chua-lien a I-lan na východe Taiwanu uzavreli v utorok školy a úrady. Podľa ministra dopravy bolo v utorok zrušených 66 letov, prevažne vnútroštátnych.
V utorok ráno miestneho času dosahoval tajfún maximálnu rýchlosť vetra 108 kilometrov za hodinu s nárazmi vetra až 137 kilometrov za hodinu, píše agentúra AP. Podľa taiwanskej meteorologickej agentúry by mal Fung-wong krajinu opustiť v stredu večer alebo vo štvrtok skoro ráno.
