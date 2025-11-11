Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 11. november 2025Meniny má Martin a Maroš
< sekcia Zahraničie

Pred príchodom tajfúnu Fung-wong evakuovali v Taiwane 3000 ľudí

.
Žena s dieťaťom prechádza cez zaplavenú ulicu v dôsledku tajfúnu Fung-wong v pondelok 10. novembra 2025 v Navotas na Filipínach. Foto: TASR/AP

Pohybuje sa smerom z Filipín, ktoré zasiahol ako tzv. supertajfún cez víkend a vyžiadal si najmenej 18 obetí.

Autor TASR
Tchaj-pej 11. novembra (TASR) - Taiwan v utorok vydal varovanie pred prichádzajúcim tajfúnom Fung-wong a evakuoval viac ako 3000 ľudí. Na horské východné pobrežie krajiny môže podľa očakávaní priniesť obrovské množstvo zrážok, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.

Slabnúci tajfún by mal Taiwan zasiahnuť v stredu v okolí mesta Kao-siung na juhozápade krajiny. Pohybuje sa smerom z Filipín, ktoré zasiahol ako tzv. supertajfún cez víkend a vyžiadal si najmenej 18 obetí.

Fung-wong síce mohol zoslabnúť na slabší tajfún, no aj tak sa stále musíme mať na pozore,“ povedal novinárom starosta mesta Kao-siung.

Taiwanský prezident Laj Čching-te ľudí v príspevku na Facebooku vyzval, aby sa vyhýbali horám, pobrežiam a ďalším potenciálne nebezpečným oblastiam.

Vláda evakuovala 3337 ľudí zo štyroch okresov a miest do bezpečnejších oblastí. V okresoch Chua-lien a I-lan na východe Taiwanu uzavreli v utorok školy a úrady. Podľa ministra dopravy bolo v utorok zrušených 66 letov, prevažne vnútroštátnych.

V utorok ráno miestneho času dosahoval tajfún maximálnu rýchlosť vetra 108 kilometrov za hodinu s nárazmi vetra až 137 kilometrov za hodinu, píše agentúra AP. Podľa taiwanskej meteorologickej agentúry by mal Fung-wong krajinu opustiť v stredu večer alebo vo štvrtok skoro ráno.
.

Neprehliadnite

Šaško: Po zrážke vlakov sú všetci pacienti mimo ohrozenia života

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

SNÍMKY Z LIETADLA: Takto vyzerá rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna

NEHODA VLAKOV MEDZI BRATISLAVOU A PEZINKOM: Zranených odviezli sanitky