Pred prijatím Zelenskyj rokoval s Trumpovým emisárom Kelloggom
Zelenskyj na sociálnych sieťach informoval, že rozhovory s Kelloggom sa zamerali na situáciu na bojisku, diplomatické úsilie Ukrajiny a cestu k mieru.
Autor TASR
Kyjev/Washington 18. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v pondelok stretol s osobitným vyslancom Donalda Trumpa pre Ukrajinu Keithom Kelloggom. Ich schôdzka sa konala niekoľko hodín pred Zelenského prijatím v Bielom dome, ktoré sa uskutoční v nadväznosti na summit prezidenta USA Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom usporiadaný na Aljaške 15. augusta, píše TASR.
Vo svojom príspevku na Facebooku Zelenskyj vyjadril presvedčenie, že „Rusko možno prinútiť k mieru iba silou a prezident Trump túto silu má.“ Podľa Zelenského Kyjev a jeho európski partneri sú pripravení „naďalej pracovať s maximálnym úsilím na ukončení vojny a zaistení spoľahlivej bezpečnosti“.
Zelenskyj sa tiež Kelloggovi poďakoval za spoločnú prácu s ukrajinským tímom pred stretnutím v Bielom dome, kde Trump okrem ukrajinského prezidenta prijme aj viacerých európskych lídrov. „Ide o prvé stretnutie v takomto formáte a je veľmi dôležité,“ zdôraznil Zelenskyj.
Na nedávnom summite Trumpa s Putinom na Aljaške Kellogg nebol pre námietky Ruska voči jeho účasti. Moskva ho totiž považuje za príliš proukrajinského.
Podľa spravodajskej televízie CNN však európski predstavitelia v súkromných rozhovoroch s novinármi vyjadrili znepokojenie nad Kelloggovou neprítomnosťou na Aljaške. Vnímajú ho totiž ako človeka, ktorý má v americkom tíme najhlbšie pochopenie pre to, aké z podmienok by Ukrajina mohla akceptovať pri prípadnej dohode s Ruskom.
