Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 18. august 2025
< sekcia Zahraničie

Pred prijatím Zelenskyj rokoval s Trumpovým emisárom Kelloggom

.
Na snímke ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: TASR

Zelenskyj na sociálnych sieťach informoval, že rozhovory s Kelloggom sa zamerali na situáciu na bojisku, diplomatické úsilie Ukrajiny a cestu k mieru.

Autor TASR
Kyjev/Washington 18. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v pondelok stretol s osobitným vyslancom Donalda Trumpa pre Ukrajinu Keithom Kelloggom. Ich schôdzka sa konala niekoľko hodín pred Zelenského prijatím v Bielom dome, ktoré sa uskutoční v nadväznosti na summit prezidenta USA Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom usporiadaný na Aljaške 15. augusta, píše TASR.

Zelenskyj na sociálnych sieťach informoval, že rozhovory s Kelloggom sa zamerali na situáciu na bojisku, diplomatické úsilie Ukrajiny a cestu k mieru.

Vo svojom príspevku na Facebooku Zelenskyj vyjadril presvedčenie, že „Rusko možno prinútiť k mieru iba silou a prezident Trump túto silu má.“ Podľa Zelenského Kyjev a jeho európski partneri sú pripravení „naďalej pracovať s maximálnym úsilím na ukončení vojny a zaistení spoľahlivej bezpečnosti“.

Zelenskyj sa tiež Kelloggovi poďakoval za spoločnú prácu s ukrajinským tímom pred stretnutím v Bielom dome, kde Trump okrem ukrajinského prezidenta prijme aj viacerých európskych lídrov. „Ide o prvé stretnutie v takomto formáte a je veľmi dôležité,“ zdôraznil Zelenskyj.

Na nedávnom summite Trumpa s Putinom na Aljaške Kellogg nebol pre námietky Ruska voči jeho účasti. Moskva ho totiž považuje za príliš proukrajinského.

Podľa spravodajskej televízie CNN však európski predstavitelia v súkromných rozhovoroch s novinármi vyjadrili znepokojenie nad Kelloggovou neprítomnosťou na Aljaške. Vnímajú ho totiž ako človeka, ktorý má v americkom tíme najhlbšie pochopenie pre to, aké z podmienok by Ukrajina mohla akceptovať pri prípadnej dohode s Ruskom.
.

Neprehliadnite

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 91 rokov zomrel slovenský herec Oldo Hlaváček

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vonku je ako v saune. Dokedy to takto bude?

OTESTUJTE SA: Máte dobrý všeobecný prehľad o Slovensku?

Kyjev: Najprv prímerie a potom všetko ostatné