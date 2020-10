Pred prímerím v Náhornom Karabachu sa obe strany obviňujú z útokov

Baku 10. októbra (TASR) - Arménske a azerbajdžanské sily sa v sobotu vzájomne obvinili z nových útokov napriek dohode o prímerí, ktoré malo od poludnia ukončiť takmer dva týždne trvajúce ťažké boje v oblasti sporného regiónu Náhorný Karabach. Informovala o tom agentúra AFP.



Hovorkyňa arménskeho ministerstva obrany vyhlásila, že azerbajdžanské sily v rozpore s humanitárnym prímerím vykonali útok na oblasť dediny Karachanbejli na frontovej línii len päť minút po poludní. "Karabašská armáda podniká opatrenia na odrazenie tohto útoku," dodala hovorkyňa.



Azerbajdžanské ministerstvo obrany 30 minút po dohodnutom čase začiatku prímeria zasa vyhlásilo, že arménske sily ostreľujú okresy Terter a Agdam. "Arménsko nehanebne porušuje režim prímeria," uviedlo ministerstvo.



Obe strany sa skôr v priebehu dňa vzájomne obviňovali z ostreľovania a raketových útokov na civilné oblasti ešte pred začiatkom prímeria.



Arménsko a Azerbajdžan sa dohodli na prímerí od sobotňajšieho poludnia miestneho času (10.00 h SELČ).



Dohodu oznámil v noci na sobotu ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov po viac ako desiatich hodinách rokovaní so šéfmi diplomacie oboch krajín v Moskve. Obe strany si majú vymeniť vojnových zajatcov a telá zabitých bojovníkov, pričom sa dohodli na začatí rozhovorov o urovnaní konfliktu o Náhorný Karabach.



Arménsko a Azerbajdžan, dve bývalé sovietske republiky, na celé desaťročia uviazli v konflikte o Náhorný Karabach, etnicky arménsku oblasť, ktorá sa odtrhla od Azerbajdžanu vo vojne v 90. rokoch. Konflikt si vyžiadal približne 30.000 obetí na životoch.



Ťažké boje v tejto oblasti prepukli opäť 27. septembra, pričom odvtedy zomrelo už viac ako 300 ľudí vrátane civilistov. Nové zrážky vyvolali obavy z vypuknutia úplnej vojny, do ktorej by mohli byť zatiahnuté aj regionálne veľmoci Turecko a Rusko.