Pred rokovaniami v Abú Zabí Dmitrijev pricestoval do Miami
Rokovania v Abú Zabí, ktoré sa po dlhšej prestávke obnovili minulý víkend, majú preskúmať možnosti na ukončenie vojny na Ukrajine.
Autor TASR
Moskva/Washington 31. januára (TASR) – Vyslanec Kremľa pre ekonomické záležitosti Kirill Dmitrijev v sobotu pricestoval do mesta Miami na Floride a rokoval tam s predstaviteľmi USA. Podľa agentúry AFP to uviedol informovaný zdroj. Do USA sa ruský emisár vrátil deň pred ďalším kolom mierových rokovaní medzi Ukrajinou a Ruskom, ktoré sú naplánované na nedeľu v Abú Zabí.
Dmitrijev predtým na platforme Instagram zverejnil fotografiu slnka vychádzajúceho nad morom s textom „Späť v Miami“ a emotikonom holubice mieru. Ďalšie podrobnosti o svojom programe v Miami nezverejnil. Počas svojich predchádzajúcich pobytov v Miami rokoval s americkým vyslancom Steveom Witkoffom.
Rokovania v Abú Zabí, ktoré sa po dlhšej prestávke obnovili minulý víkend, majú preskúmať možnosti na ukončenie vojny na Ukrajine. Obe bojujúce strany označili diskusie za konštruktívne, dohoda o mierovej zmluve však zatiaľ nebola dosiahnutá.
Kľúčovým sporným bodom je požiadavka Ruska, aby Kyjev stiahol svoje jednotky z Donbasu, kde ležia aj Donecká a Luhanská oblasť. Moskva si nárokuje celú Doneckú oblasť, kde má pod kontrolou takmer 80 percent územia. Susedná Luhanská oblasť je takmer úplne pod kontrolou ruských vojsk. Kyjev sa týchto území odmieta vzdať.
Na žiadosť amerického prezidenta Donalda Trumpa Rusko súhlasilo s dočasným pozastavením útokov na energetickú infraštruktúru na Ukrajine. Trump ako dôvod svojej žiadosti uviedol extrémne chladné počasie na Ukrajine a rozsiahle škody v Kyjeve a v ďalších mestách. Ruské útoky na iné ciele - najmä logistické - na Ukrajine pokračujú, doplnila DPA.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok uviedol, že obmedzené prímerie potrvá len do nedele 1. februára a má vytvoriť „dobré podmienky“ pre mierové rokovania v Abú Zabí.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj priznal, že neexistuje formálna dohoda o prímerí, ale sľúbil, že Ukrajina nebude útočiť na ruské energetické objekty, ak Rusko dodrží svoje vyhlásenie.
Ukrajina sa bráni proti invázii Ruska už takmer štyri roky - od 24. februára 2022.
