Pred rokovaním v Bielom dome sa na Ukrajine ozvali poplašné sirény
Autor TASR
Kyjev/Washington 18. augusta (TASR) - Na celej Ukrajine bol v pondelok podvečer vyhlásený poplach, pretože ukrajinská armáda detegovala vzlet ruského lietadla typu MiG-31, ktoré je schopné niesť hypersonické rakety Kinžal. Tie Moskva používa pri útokoch voči Ukrajine, informovala agentúra AFP.
AFP s odvolaním sa na svojho spravodajcu dodala, že sirény sa tak rozozvučali aj v Kyjeve, kde s napätím očakávajú rokovanie v Bielom dome, ktoré s americkým prezidentom Donaldom Trumpom absolvuje ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a skupina lídrov z európskych krajín podporujúcich Ukrajinu.
Zelenskyj tesne pred touto schôdzkou na sociálnych sieťach napísal, že hlavným cieľom Ukrajiny je spoľahlivý a trvalý mier pre krajinu aj celú Európu. Zdôraznil, že je dôležité, aby všetky stretnutia smerovali k tomuto výsledku, a upozornil, že od ruského prezidenta Vladimira Putina nemožno očakávať, že ukončí agresiu a nové pokusy o dobytie ukrajinských území.
„Preto musí fungovať tlak – spoločný zo strany USA, Európy a všetkých, ktorí rešpektujú právo na život a medzinárodný poriadok,“ deklaroval Zelenskyj. Zdôraznil tiež potrebu skoncovať so zabíjaním a poďakoval sa partnerom, ktorí tento postoj Ukrajine pomáhajú presadzovať.
Ukrajina je podľa Zelenského pripravená na skutočné prímerie a vytvorenie novej bezpečnostnej architektúry. „Potrebujeme mier,“ dodal ukrajinský prezident.
Agentúra AFP medzičasom potvrdila, že do Bieleho domu už prišli aj aktéri schôdzky v rozšírenom formáte. Ako prví dorazili generálny tajomník NATO Mark Rutte, šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a britský premiér Keir Starmer, ktorí sa predtým so Zelenským stretli na ukrajinskom veľvyslanectve vo Washingtone.
Ako posledný prišiel do Bieleho domu francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý nebol na ukrajinskom veľvyslanectve s ostatnými európskymi politikmi, keďže jeho lietadlo vo Washingtone pristálo neskôr, doplnila televízia Sky News.
Zelenskyj vo svojom príspevku na sociálnych sieťach uviedol, že schôdzka na ukrajinskom veľvyslanectve mala za cieľ „koordinovať naše pozície“.
V nedeľu sa s rovnakým cieľom uskutočnila videokonferencia koalície ochotných tvorená štátmi, ktoré sú odhodlané pokračovať v podpore Ukrajiny vo vojne rozpútanej Ruskom.
