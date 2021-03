Pred rozkazmi vojenskej junty utieklo 19 mjanmarských policajtov

Naí Dillí 4. marca (TASR) - Najmenej 19 mjanmarských policajtov utieklo pred rozkazmi vojenskej junty do Indie. Informoval o tom vo štvrtok indický policajný predstaviteľ, ktorého citovala agentúra Reuters.



Junta, ktorá od minulomesačného prevratu vládne v krajine, sa snaží represiami potlačiť protesty, poznamenal Reuters.



Muži prešli cez hranice do severovýchodného indického štátu Mizorám. "Všetci boli v Mjanmarsku radovými policajtmi a prišli neozbrojení," uviedol policajný predstaviteľ a s odvolaním sa na spravodajské zdroje dodal, že očakávajú ďalších.



Podľa neho policajti utiekli do Indie z obavy, že ich budú prenasledovať pre neuposlúchnutie príkazov junty, ktoré boli namierené proti protestujúcim.



Junta začiatkom februára zvrhla demokraticky zvolenú vládu a zatkla jej líderku Aun Schan Su Ťij. V krajine proti vláde armádnej junty prebiehajú protesty, počas ktorých bolo zabitých viac ako 50 ľudí.