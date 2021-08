Pred rozsudkom o práve v Poľsku aktivisti nakrátko zablokovali súd

Varšava 30. augusta (TASR) - Skupina prodemokratických aktivistov prenikla v pondelok v rámci občianskej neposlušnosti na pôdu poľského ústavného súdu vo Varšave. K incidentu došlo deň pred očakávaným rozsudkom, ktorý bude kľúčový pre budúceho vzťahy Poľska so zvyškom Európskej únie. Informuje o tom agentúra AP.



Sudcovia poľského ústavného súdu sa v utorok majú zísť a rozhodnúť, či má v krajine prvenstvo poľské právo alebo právo 27-člennej Európskej únie.



Niektorí aktivisti stáli pred budovou súdu s rozsiahlym transparentom, na ktorom bolo napísané "Občianske zrušenie bývalého ústavného tribunálu". V dôsledku dymových bômb sa vo vzduchu objavili čierne oblaky dymu, a vtedy sa malej skupine aktivistov podarilo dostať sa k hlavnému vchodu súdu. Aktivisti mali pri sebe dosky a klince, ktoré chceli pribiť na dvere budovy, polícia im v tom však zabránila, približuje AP. Policajti ich od vchodu do budovy ústavného súdu odtiahli, kým ostatní skandovali "Toto nie je súd!".



Ústavný súd, ktorého väčšinu tvoria nominanti z poľskej vládnucej konzervatívnej strany, sa touto otázkou zaoberá na žiadosť premiéra Mateusza Morawieckeho. Verdikt súdu sa pôvodne očakával v apríli tohto roka, bol však odložený.



Aktivisti vyhlásili, že ústavný súd nepovažujú za legitímny sčasti pre to, že vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS) nominovala troch jeho sudcov krátko po nástupe k moci v roku 2015. Tento krok bol podľa poľského zákona nelegálny, pripomína AP. V súčasnosti existujú obavy, že ak súd rozhodne o nadradenosti poľského práva nad právom EÚ, bude to pre Poľsko ďalšie vybočenie od západných noriem.



Demonštranti v pondelok zverejnili aj dlhý manifest, v ktorom vysvetlili svoje konanie. "Bezohľadná a flagrantná realizácia úzkych straníckych záujmov – za absolútnej beztrestnosti – populistami a antidemokratmi vládnucimi v krajine, ktorá je cynicky prezentovaná ako boj za miestne záujmy, za posledných šesť rokov zredukovala republiku na geopolitického vyvrheľa a obyčajného inštitucionálneho zbabelca," cituje AP z vyhlásenia.