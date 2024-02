Pred ruskou ambasádou v Berlíne sa konali demonštrácie proti Putinovi

Berlín 18. februára (TASR) - Niekoľko sto ľudí sa v nedeľu zhromaždilo neďaleko ruského veľvyslanectva v Berlíne, aby protestovali proti režimu ruského prezidenta Vladimira Putina v súvislosti so smrťou väzneného opozičného politika Alexeja Navaľného, z ktorej vinia Kremeľ.



Demonštranti niesli transparenty s heslami ako "Putin je vrah" či "Stop Putinovi". Organizátori odhadli, že na protest prišlo okolo 450 ľudí, informuje TASR podľa agentúry DPA.



Vlastnú demonštráciu ohlásila pred touto ambasádou aj ruská punková protestná feministická skupina Pussy Riot. Hovorca berlínskej polície uviedol, že pred veľvyslanectvom sa v rámci tejto akcie nakrátko zišlo niekoľko ľudí s ružovými kuklami na hlavách a transparentmi.



Skupina Pussy Riot vydala tiež vyhlásenie, v ktorom tvrdí, že situácia v Rusku je nebezpečná aj pre jej členky. "Vyzývame medzinárodné spoločenstvo, aby prejavilo solidaritu a usilovalo sa o spravodlivosť," uviedla. "Vražda Alexeja Navaľného a vyhrážky členkám Pussy Riot sú útokmi na základné hodnoty slobody, spravodlivosti a ľudskej dôstojnosti, ktoré musíme rozhodne brániť."



Viaceré členky Pussy Riot, ktorá vznikla v roku 2011, odsúdili v Rusku na dlhoročné tresty odňatia slobody.



O úmrtí Navaľného v trestaneckej kolónii IK-3 za polárnym kruhom informovala v piatok ruská väzenská služba. Po vychádzke mu údajne prišlo nevoľno a okamžite stratil vedomie. Privolaní zdravotníci z nemocnice v meste Labytnangi sa ho vraj pokúšali oživovať viac ako pol hodiny, ale neúspešne.



Na mnohých miestach v Rusku sa v piatok a sobotu konali spontánne zhromaždenia na pamiatku Navaľného. Bezpečnostné zložky na nich zadržali vyše 400 ľudí, najviac v Petrohrade a Moskve. Navaľného tím aj ľudskoprávni aktivisti označili jeho smrť za vraždu, ktorú pripisujú Kremľu.



Navaľnyj bol jedným z najvýraznejších kritikov režimu Vladimira Putina a podarilo sa mu vyburcovať rozsiahle protesty, a to napriek prísnym ruským zákonom cieleným proti demonštráciám. Uväznili ho na začiatku roka 2021 po tom, ako sa do Ruska vrátil z Nemecka, kde sa zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou novičok, z ktorej obviňoval Kremeľ.