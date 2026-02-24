< sekcia Zahraničie
Pred sídlom diplomacie EÚ zo solidarity vztýčili vlajku Ukrajiny
Autor TASR
Brusel 24. februára (TASR) - Pred bruselským sídlom diplomatickej služby Európskej únie (EÚ) v utorok na znak solidarity s Ukrajinou napadnutou Ruskom po prvý raz vztýčili ukrajinskú vlajku. Oznámila to vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová, informuje TASR.
Vlajku Ukrajiny vyvesili na prostredný stožiar medzi dve vlajky Európskej únie pred sídlo Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ). Stalo sa tak v deň štvrtého výročia ruskej invázie na Ukrajinu z 24. februára 2022.
„Je to prvýkrát, čo tu bola vztýčená (ukrajinská) vlajka. Toto je viac než len symbol. Odzrkadľuje naše presvedčenie, že budúcnosť Ukrajiny je v EÚ,“ uviedla Kallasová na sieti X.
Rusko po štyroch rokoch vojny podľa šéfky diplomacie EÚ platí vysokú cenu za „fatálnu chybu v odhade“. „Jeho armáda uviazla v slepej uličke, jeho ekonomika sa rýchlo zhoršuje. S našou podporou Ukrajinci odolávajú a statočne bránia svoje pozície. Najrýchlejšou cestou k ukončeniu tejto vojny je väčší tlak na Rusko a väčšia podpora Ukrajiny,“ dodala.
Do Kyjeva v utorok pricestovali predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady António Costa. „Stojíme pevne za Ukrajinou. Za spravodlivý a trvalý mier. Za silnú a suverénnu Ukrajinu v silnej a suverénnej Európe,“ uviedli v spoločnom vyhlásení.
