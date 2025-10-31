< sekcia Zahraničie
Pred sídlom strany premiérky Meloniovej spievali fašistickú hymnu
V 30-sekundovom videu počuť, ako mladí muži spievajú refrén piesne, ktorá odkazuje na triumf paramilitárnej fašistickej organizácie Čierne košele.
Autor TASR
Rím 31. októbra (TASR) - Noviny La Repubblica v piatok zverejnili video so spevom fašistickej hymny „Me ne frego“ (Je mi to jedno) pred sídlom strany Bratia Talianska (FdI) premiérky Giorgie Meloniovej v meste Parma v regióne Emilia-Romagna. TASR o tom píše podľa agentúr DPA a ANSA.
Video vzniklo 28. októbra, v deň výročia Pochodu na Rím z roku 1922 a prevzatia moci fašistami Benita Mussoliniho. Podľa správ talianskych médií priestory v centre Parmy využíva aj mládežnícke krídlo Meloniovej strany, Národná mládež (Giovent Nazionale, GN).
V 30-sekundovom videu počuť, ako mladí muži spievajú refrén piesne, ktorá odkazuje na triumf paramilitárnej fašistickej organizácie Čierne košele. Na konci videa niekoľkokrát počuť výkriky „duce“, čo bolo označenie pre Mussoliniho ako fašistického vodcu. Vedenie mládežníckej sekcie FdI v regióne Emilia-Romagna oznámilo, že prevzalo správu parmskej organizácie "pre politickú nezlučiteľnosť".
„Parma teraz ani nikdy neprijme vulgárnu propagandu minulých a hrozných čias. Nerobila to už 80 rokov a neurobí to ani teraz,“ reagoval primátor Michele Guerra, ktorý kandidoval za stredoľavú koalíciu.
Opozičná stredoľavá Demokratická strana (PD) vyzvala Meloniovú, aby incident odsúdila. Premiérka v minulosti sľúbila, že vykorení všetkých, ktorí majú „nostalgiu“ za fašizmom. Opakovane tvrdila, že talianska pravica ho pred desaťročiami odsúdila na smetisko histórie. Odolala však výzvam na to, aby z emblému FdI odstránili plameň, ktorý má pôvod v znaku neofašistickej strany MSI (Movimento Sociale Italiano).
