Pred súd postavili muža za oslepenie pilota cvičného lietadla laserom

Budapešť 23. januára (TASR) - Za oslepenie pilota pristávajúceho cvičného lietadla na civilnom letisku pri juhomaďarskom meste Békešská Čaba vo štvrtok postavili pred súd v Békési obžalovaného Csabu H., informoval spravodajský server Blikk.hu.



Muž podľa spisu obžaloby vlani 20. marca zámerne oslepil pilota cvičného športového lietadla, ktoré sa pripravovalo na pristátie na letisku v Békešskej Čabe. Pilot stratil na pol minúty schopnosť ostrého videnia, riadenie stroja musel za neho prevziať inštruktor.



Prípad ohlásil inštruktor polícii, ktorá ešte v tú noc páchateľa vypátrala v jeho dome v širšom okolí letiska. Obvinený poprel vinu a tvrdil, že laserom iba odháňal líšku, ktorá ho predtým pripravila o 28 kusov hydiny.



Na štvrtkovom prípravnom pojednávaní Csaba H. žiadal spravodlivý proces, v rámci ktorého by potvrdil svoju nevinu. Prokurátor v prípade, že by sa obvinený k činu priznal, by žiadal trest odňatia slobody na jeden rok s podmienkou na štyri roky. Podľa maďarských právnych noriem možno páchateľa za ohrozenie leteckej dopravy potrestať odňatím slobody až do troch rokov.



Vlani evidovalo maďarské stredisko riadenia letovej prevádzky HungaroControl takmer 50 prípadov pokusov oslepenia posádok lietadiel laserovým lúčom pri pristávaní na budapeštianske Medzinárodné letisko Ferenca Liszta.



Hovorkyňa strediska riadenia letovej prevádzky Dorotta Gerendaiová uviedla, že v Budapešti takmer každý týždeň stane, že sa páchatelia pomocou laseru pokúsia narušiť proces pristávania, čím ohrozujú bezpečnosť cestujúcich komerčných lietadiel. Zaznamenali aj taký prípad, keď kapitán počas pristávania po oslepení laserom musel odovzdať riadenie druhému pilotovi.



Posádky lietadiel prípady útoku laserom hlásia dispečerom, ktorých povinnosťou je oznámiť to príslušným orgánom, zdôraznila hovorkyňa a dodala, že ide o veľmi nebezpečnú záležitosť aj z hľadiska zdravia pilotov, ktorí v niektorých prípadoch po útokoch laserom museli vyhľadať lekársku starostlivosť.



