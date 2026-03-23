Pred súd sa postaví vyše 30 ľudí v prípade vlakovej nehody z roku 2023
Súd si vypočuje výpovede preživších a rodinných príslušníkov obetí.
Autor TASR
Atény 23. marca (TASR) - V gréckom meste Larissa sa v pondelok začína súdny proces s 36 osobami pre obvinenia súvisiace so železničnou tragédiou z roku 2023, pri ktorej zahynulo 57 ľudí. V rámci tohto procesu bude vypočutých viac ako 350 svedkov, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Ide o jeden z najväčších súdnych procesov v Grécku za posledné desaťročia. Súd si vypočuje výpovede preživších a rodinných príslušníkov obetí. Z dôvodu vysokého počtu účastníkov bude proces v jednej z posluchární na univerzite v Larisse.
Medzi obvinenými sú prednosta stanice, ktorý mal v čase nehody službu, ďalší pracovníci železníc a napríklad aj dvaja bývalí zamestnanci talianskej materskej spoločnosti Ferrovie dello Stato, ktorá vlastní hlavného gréckeho železničného dopravcu.
Zo všetkých obžalovaných až 33 hrozí trest odňatia slobody na doživotie. Nikto z nich v súčasnosti nie je vo väzení, no niektorí boli vo vyšetrovacej väzbe.
Krátko pred nehodou išli oba vlaky viac ako desať minút po tej istej trati bez toho, aby sa spustil poplach. Osobný vlak bol nasmerovaný na nesprávnu koľaj, pričom podľa vyšetrovateľov k tejto chybe prispelo nefunkčné signalizačné zariadenie, nedostatky v personálnom obsadení, dozore a údržbe.
Táto tragédia zvýraznila zlý stav bezpečnostných opatrení na gréckych železniciach, ktorý sa nezlepšil ani s použitím grantov Európskej únie na ich modernizáciu a opakované upozornenia zo strany odborov.
Hlavná európska prokurátorka Laura Kövesiová minulý rok uviedla, že nehode sa dalo predísť, keby bol včas dokončený projekt železničnej signalizácie financovaný z prostriedkov EÚ.
Pracovníci železníc sa v pondelok zapojili do 24-hodinového štrajku, ktorý odbory nazvali „aktom spoločnej spomienky, protestu a demokratickej ostražitosti“.
Obeťami tragickej zrážky osobného a nákladného vlaku z 28. februára 2023 pri meste Tempe v strednom Grécku boli najmä študenti vracajúci sa do škôl po predĺženom víkende. AFP informuje, že niektorí pravdepodobne prežili zrážku, no o život prišli pri následnom požiari, ktorý vypukol po nehode.
Minulý mesiac sa desaťtisíce ľudí v celom Grécku zúčastnili na zhromaždeniach na znak solidarity s obeťami tragédie.
