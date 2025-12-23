< sekcia Zahraničie
Pred súd sa postavil podozrivý z plánovania útokov na nákladnú dopravu
DPA informuje, že nemecké spravodajské služby v uplynulých mesiacoch opakovane upozornili na možnú sabotáž a špionáž spojenú s Ruskom.
Autor TASR
Karlsruhe 23. decembra (TASR) - Pred súd v nemeckom Karlsruhe sa postavil muž, ktorého zadržali vo Švajčiarsku pre údajný plán podpaľačstva a útokov pomocou výbušnín na nákladnú dopravu v Nemecku. Sudca umiestnil muža do väzby z dôvodu podozrenia zo špionáže pre Rusko, uviedla v utorok nemecká spolková prokuratúra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Na základe predošlých vyhlásení orgánov sa obvinený a dvaja jeho spolupáchatelia údajne dohodli, že na objednávku niekoľkých osôb, o ktorých sa predpokladá, že boli poverené Ruskom, založia požiare a podniknú bombové útoky na nákladnú dopravu v Nemecku. Ukrajinskí občania mali „spolupracovať z Nemecka pri zasielaní balíkov obsahujúcich výbušné alebo zápalné zariadenia príjemcom na Ukrajine“.
Jedna zo spomínaných osôb koncom marca odoslala dva testovacie balíky v Kolíne nad Rýnom. Vyšetrovatelia tvrdia, že príkaz na tento krok dal muž, ktorý je predvedený pred súd v Karlsruhe. Zadržali ho v máji vo švajčiarskom kantóne Thurgau, odkiaľ ho v utorok previezli do Nemecka.
Jeho dvoch komplicov taktiež zadržali v máji a pred niekoľkými mesiacmi ich predviedli pred súd. Obaja sa nachádzajú vo väzbe.
DPA informuje, že nemecké spravodajské služby v uplynulých mesiacoch opakovane upozornili na možnú sabotáž a špionáž spojenú s Ruskom. V roku 2024 sa balík leteckej nákladnej dopravy obsahujúci zápalné zariadenie vznietil v logistickom centre v Lipsku. Došlo k tomu krátko pred naložením do lietadla, pričom zapálil aj nákladný kontajner.
