Pred súd v Haagu sa postavil údajný vodca povstalcov z hnutia Séléka

Haag 12. októbra (TASR) - Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu otvoril v utorok predbežné súdne pojednávanie s údajným vodcom povstalcov z hnutia Séléka zo Stredoafrickej republiky (SAR). Informovala o tom agentúra AP.



Mahamat Saíd Abdel Kání bol v januári vydaný do Haagu stredoafrickými úradmi. Pred súdom by sa mal zodpovedať za svoju účasť na zločinoch spáchaných v hlavnom meste Bangui v roku 2013.



Hlavný žalobca počas utorkového predbežného pojednávania vyzval sudcov, aby potvrdili, že dôkazy proti podozrivému sú dostatočne silné na to, aby mohol byť súdený pre obvinenia zo zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov.



V súčasnosti 51-ročný muž celkovo čelí štrnástim obvineniam vrátane mučenia. Na utorňajšom pojednávaní nebol požiadaný o vyhlásenie. V pojednávacej sále sedel v obleku a do diania nezasahoval.



SAR ako prevažne kresťanskú krajinu sužujú nepokoje, odkedy kresťanské milície Antibalaka bojujú proti prevažne moslimskej ozbrojenej skupine Séléka, ktorá v roku 2013 zbavila moci vtedajšieho prezidenta Francoisa Bozizého. Boje medzi oboma stranami a početné masakre, ktoré spáchali, uvrhli SAR, jednu z najchudobnejších krajín Afriky, do tretej občianskej vojny v jej histórii. Agentúra AP pripomenula, že dvaja velitelia skupiny Antibalaka sú tiež súdení za svoju úlohu pri krviprelievaní.