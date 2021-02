Pred súdom v Moskve sa začal druhý súdny proces s Navaľným

Moskva 5. februára (TASR) - Pred súdom v Moskve sa v piatok začal v priebehu jedného týždňa už druhý súdny proces s ruským opozičným politikom Alexejom Navaľným, ktorý je v ňom obvinený z ohovárania účastníka druhej svetovej vojny.



V prípade, že súd uzná Navaľného za vinného, hrozí mu pokuta milión rubľov (11.000 eur) alebo verejnoprospešné práce v trvaní do 240 hodín, informoval spravodajský portál Meduza.io.



V okolí sídla súdu hliadkuje podľa agentúry Interfax mnoho policajtov. Pristavené sú skriňové nákladné autá na prevoz zadržaných. Situácia na súde a v jeho okolí bola pokojná, nedošlo k žiadnym zadržaniam ľudí, ktorých sa tam zišlo asi 50.



Podľa Meduzy prišli ako diváci na pojednávanie aj diplomati západných krajín. Ich účasť na utorkovom súdnom procese s Navaľným v kauze Yves Rocher vyvolala ostrú reakciu Kremľa i rezortu ruskej diplomacie, ktorí to označili za zasahovanie do vnútorných záležitostí Ruska a pokus o ovplyvňovanie sudkyne.



Obvinenie vznesené voči Navaľnému súvisí s propagandistickým spotom televízie RT, ktorý sa vysielal počas vlaňajšieho leta v rámci kampane pred sporným "referendom" o zmenách v ruskej ústave.



Okrem niekoľkých známych ruských osobností v ňom účinkoval aj veterán druhej svetovej vojny Ignat Arťomenko z Moskvy. Ich úlohou bolo pred kamerou prečítať po vete z preambuly ruskej ústavy.



Navaľnyj v následnej reakcii na videospot označil všetkých účinkujúcich za "skorumpovaných lokajov", "hanbu krajiny" a "zradcov" - samotného veterána však konkrétne nespomenul.



Po podnete sa kauzou začal zaoberať Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom), ktorý veterána označil za poškodenú stranu. Podľa spravodajského portálu Mediazona veterán Ignat Arťomenko pred vyšetrovateľmi vypovedal, že Navaľného vyhlásenie "nezodpovedá skutočnosti, hanobí jeho česť a dôstojnosť, pričom viedlo k zhoršeniu jeho zdravotného stavu".



Vyšetrovatelia na základe toho usúdili, že Navaľného konanie možno kvalifikovať ako ohováranie. Navaľnyj svoju vinu nepriznáva a trestné stíhanie považuje za politicky motivované.



Arťomenko sa na dnešnom súdnom procese zúčastňuje online, Navaľného do súdnej siene previezli z vyšetrovacej väznice Matrosskaja tišina.