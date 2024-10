Pred summitom EÚ rokovali prvýkrát aj Patrioti pre Európu

Brusel 17. októbra (TASR) - Najvyšší predstavitelia veľkých európskych politických rodín - ľudovcov, sociálnych demokratov aj liberálov - sa už tradične stretávajú na straníckych summitoch pred summitmi EÚ v Bruseli. Vo štvrtok prvé takéto stretnutie mali aj lídri novozaloženej frakcie Patrioti pre Európu (PfE), informuje bruselský spravodajca TASR.



Strana európskych socialistov (PES) informovala, že jej najvyšší predstavitelia spolu s premiérmi z piatich členských krajín EÚ prediskutujú spoločné pozície k hlavným témam, ktoré sa budú preberať na Európskej rade. Slovenský premiér Robert Fico na tomto stretnutí absentoval, keďže strana Smer-SD má od októbra 2023 zmrazené členstvo v PES.



Strana európskych ľudovcov (EPP), ktorá má vo svojich radoch predsedníčky Európskej komisie a Európskeho parlamentu, ale aj 12 šéfov vlád a štátov členských krajín EÚ, sa vo štvrtok predpoludním zamerala hlavne na problematiku nelegálnej migrácie. Ľudovci túto tému považujú z jednu z najdôležitejších výziev. Upozornili, že počet žiadostí o azyl do EÚ za posledných niekoľko rokov vzrástol a napríklad vyše 350.000 vlaňajších azylantov vstúpilo do Európy nelegálne.



V Bruseli sa rovnako so zámerom prerokovať agendu summitu EÚ stretli aj lídri Aliancie liberálov a demokratov (ALDE), ktorí okrem predsedu Európskej rady Charlesa Michela a francúzskeho prezidenta majú aj troch premiérov.



Týždenník Politico v tejto súvislosti informoval, že po prvýkrát vôbec sa predsummitovo stretli aj lídri novozaloženej frakcie Patrioti pre Európu. Táto skupina zahŕňa maďarského premiéra Viktora Orbána, českého expremiéra Andreja Babiša, francúzsku političku Marine Le Penovú, šéfa holandskej Strany slobody Geerta Wildersa či bývalého talianskeho vicepremiéra Mattea Salviniho.



"Stretnutie bolo historickou udalosťou, ktorá demonštruje rastúcu úlohu a stále silnejší vplyv našej politickej rodiny v Európe," povedala pre Politico maďarská europoslankyňa Kinga Gálová. Dodala, že pred summitmi EÚ sú potrebné pravidelné konzultácie s lídrami členských strán zo skupiny, aby spolu prediskutovali konkrétne priority a témy spoločného záujmu.



Podľa jej slov sa patrioti zhodli na potrebe umožniť členským štátom pozastaviť uplatňovanie migračnej politiky EÚ alebo od nej odstúpiť, ak narúša ich národnú bezpečnosť alebo suverenitu.