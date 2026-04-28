< sekcia Zahraničie
Pred Sviatkom práce zatkli v Turecku desiatky ľudí
Úrad generálneho prokurátora v Istanbule novinárom oznámil, že boli vydané zatykače a príkazy na prehliadku voči 62 osobám.
Autor TASR
Ankara 28. apríla (TASR) - Takmer 40 ľudí vrátane novinárov, odborárov a predstaviteľov opozície v utorok zadržali v tureckom Istanbule. Agentúra AFP uvádza, že zadržania súvisia s prvomájovým Sviatkom práce, píše TASR.
Úrad generálneho prokurátora v Istanbule novinárom oznámil, že boli vydané zatykače a príkazy na prehliadku voči 62 osobám. O 46 z nich sa domnieval, že by boli „pravdepodobne schopné spáchať útoky“. Tridsaťdeväť z týchto osôb zatkli v Istanbule a v neďalekej provincii Kocaeli, dodala prokuratúra.
Podľa tureckej skupiny na ochranu ľudských práv MLSA sa policajné razie uskutočnili v dome advokáta a v redakciách opozičných novín Özgür Gelecek a Nová demokracia (Yeni Demokrasi).
Turecká prokurdská Strana rovnosti národov a demokracie (DEM) tieto razie odsúdila a označila ich za „operácie zamerané na ľavicu a socialistov“, ako aj študentské organizácie pred 1. májom.
„Do väzby bolo vzatých mnoho našich priateľov,“ uviedla DEM. Tieto akcie mali podľa nej za cieľ „obmedziť priestor pre demokratickú politiku“ a povedú k prehĺbeniu sociálneho napätia.
Pri príležitosti Sviatku práce dochádza v Turecku každoročne k rozsiahlemu nasadeniu policajných síl, pripomína AFP. Vlani počas prvomájových protestov v Istanbule zadržali viac ako 400 ľudí.
