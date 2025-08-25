< sekcia Zahraničie
Pred tajfúnom Kadžiki evakuovali vo Vietname vyše 325.000 ľudí
Evakuácia sa týkala piatich pobrežných provincií.
Autor TASR
Hanoj 25. augusta (TASR) - Viac ako 325.500 obyvateľov evakuovali v pondelok vo Vietname v súvislosti s tajfúnom Kadžiki. Tajfún sa momentálne nachádza v oblasti Tonkinského zálivu a vytvára vlny vysoké až 9,5 metra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Evakuácia sa týkala piatich pobrežných provincií. Ľudí dočasne ubytovali v školách a podobných zariadeniach.
Pobrežné mesto Vinh cez noc zaplavila voda, jeho ulice boli ráno takmer prázdne a väčšina obchodov a reštaurácií ostala zatvorená. Obyvatelia a podnikatelia utesňovali vchody do svojich nehnuteľností vrecami s pieskom, opisuje AFP.
Úrady prerušili prevádzku na dvoch domácich letiskách a rybárskym lodiam odporučili vrátiť sa do prístavov.
Podľa meteorológov by mal tajfún zasiahnuť pevninu v popoludňajších hodinách miestneho času s rýchlosťou vetra 157 kilometrov za hodinu. Jeho sila by však mala následne rýchlo klesnúť.
Vo Vietname v nedeľu zrušili viac ako desiatku vnútroštátnych letov. V čínskom letovisku Chaj-nan evakuovali približne 20.000 obyvateľov pred tajfúnom, ktorý sa prehnal južnou časťou ostrova. Mesto San-ja uzavrelo turistické oblasti a zavreté sú aj obchody.
Je to už piata tropická cyklóna, ktorá tento rok zasiahla Vietnam, pričom počas prvých siedmich mesiacov zahynulo alebo je nezvestných v dôsledku prírodných katastrof vyše 100 osôb. Ekonomické straty sa odhadujú na zhruba 21 miliónov dolárov.
Vietnam utrpel v septembri minulého roka hospodárske straty vo výške 3,3 miliardy dolárov v súvislosti s tajfúnom Jagi, ktorý zasiahol severnú časť krajiny. Zahynuli vtedy stovky ľudí.
Vedci tvrdia, že klimatické zmeny spôsobené človekom vedú k intenzívnejším a nepredvídateľnejším poveternostným podmienkam, ktoré môžu zvýšiť pravdepodobnosť ničivých povodní a búrok, najmä v tropických oblastiach planéty.
