Pred Talibanom ušli do Tadžikistanu stovky afganských vojakov

Kábul 4. júla (TASR) - Bojovníci islamistického hnutia Taliban obsadili v noci na nedeľu na severe Afganistanu niekoľkých ďalších okresov, ktoré po sebe zanechali utekajúci afganskí vojaci. Niekoľko stoviek vojakov utieklo do Tadžikistanu, informovala agentúra AP s odvolaním sa na úrady.



Pred Talibanom postupujúcim k hranici utieklo v sobotu z afganskej provincie Badachšán do Tadžikistanu viac ako 300 afganských vojakov, uviedol vo vyhlásení Tadžický štátny výbor pre národnú bezpečnosť. Ako dodal, vojakom umožnili prekročiť hranicu "na základe zásad humanizmu a dobrého susedstva".



Od polovice apríla, keď americký prezident Joe Biden oznámil koniec vojenskej operácie v Afganistane, Taliban získal pod kontrolu množstvo okresov. Najvýznamnejšie úspechy dosiahol v severnej polovici krajiny - v tradičnej bašte spojencov USA. Tamojší Afganci v roku 2001 pomohli Američanom poraziť Taliban.



Hnutie Taliban v súčasnosti ovláda približne tretinu zo všetkých 421 okresov v krajine.



Spojené štáty v piatok oznámili, že afganským silám po takmer 20 rokoch odovzdali Bagrám, svoju hlavnú vojenskú základňu v Afganistane. Odchod Američanov z tejto základne je podľa AP jasným znakom toho, že posledných 2500 až 3500 amerických vojakov Afganistan opustilo alebo čoskoro opustí.



K odchodu vojsk USA z Afganistanu by tak mohlo prísť o niekoľko mesiacov skôr, ako sľuboval americký prezident Joe Biden. Ten určil ako dátum ukončenia odsunu 11. september, teda deň 20. výročia teroristických útokov v Spojených štátoch z roku 2001.