VÝBUCH PRED TRUMPOVÝM HOTELOM: Hlásia obeť

Washington 2. januára (TASR) - Najmenej jedna osoba zahynula a ďalších sedem sa zranilo pri výbuchu vozidla Tesla Cybertruck pred hotelom novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa v Las Vegas. Oznámila to v stredu tamojšia polícia, píše TASR podľa správ agentúr AFP, AP a stanice BBC.



Vozidlo zastavilo pri vchode do hotela Trump International, kde vybuchlo, uviedol tamojší šerif. Polícia tvrdí, že zo zaparkovaného vozidla sa začalo dymiť a následne došlo k výbuchu, pri ktorom zahynul vodič vozidla, tvrdí stanica BBC. Sedem ľudí utrpelo ľahké zranenia.



Podľa predstaviteľa bezpečnostných zložiek, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, bolo vozidlo prenajaté cez aplikáciu požičovne Turo a zdalo sa, že je naložené zábavnou pyrotechnikou.



Bezpečnostné orgány nevylúčili terorizmus ako možný motív, tvrdí osoba oboznámená s touto záležitosťou, píše AP.



Šéf spoločnosti Tesla Elon Musk na svojej sociálnej sieti X napísal, že jeho spoločnosť vyšetruje tento incident. Explóziu podľa neho "spôsobila veľmi veľká pyrotechnika a/alebo bomba", nachádzajúca sa vo vozidle. Polícia naďalej zisťuje príčinu výbuchu.



Dosluhujúci americký prezident Joe Biden bol informovaný o udalosti a nariadil svojmu tímu, aby ponúkol akúkoľvek potrebnú federálnu pomoc, vyhlásil Biely dom.



Šerif tento incident nespojil s útokom, ku ktorému došlo v stredu v New Orleans, píše AFP.