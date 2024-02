Pred veľvyslanectvom Izraelu vo Washingtone sa podpálil pilot v službe

Washington 26. februára (TASR) — Pilot amerického letectva v aktívnej službe utrpel v nedeľu vážne zranenia po tom, čo sa na protest proti vojne v Pásme Gazy podpálil pred izraelským veľvyslanectvom vo Washingtone. Informovala o tom agentúra AP.



Muž v armádnej uniforme, ktorého identita nebola bezprostredne známa, prišiel pred veľvyslanectvo krátko pred 13.00 h miestneho času (19.00 h SEČ). V ruke mal telefón, ktorým svoje počínanie začal vysielať naživo na streamovacej platforme Twitch.



"Už sa nebudem podieľať na genocíde," povedal muž podľa denníka New York Times. Potom sa polial sa čírou tekutinou a zapálil, pričom zakričal "Sloboda pre Palestínu".



Video bolo neskôr z platformy odstránené, no vyšetrovatelia získali jeho kópiu.



Muža po uhasení previezli do miestnej nemocnice. Jeho zdravotný stav je naďalej vážny, uviedol policajný hovorca.



Hovorca letectva potvrdil, že čin vykonal vojak v aktívnej službe. Prípad vyšetruje miestna polícia a tajná služba.



K incidentu došlo v čase, keď izraelská armáda pripravuje vpád do mesta Rafah na juhu Pásma Gazy, zatiaľ čo prebiehajú rokovania o dočasnej dohode o prímerí s palestínskymi militantmi z Hamasu.



Podobný prípad sa stal vlani v decembri v Atlante, kde sa pred izraelským konzulátom podpálila žena. Na mieste činu sa našla palestínska vlajka.