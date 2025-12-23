< sekcia Zahraničie
Pred víkendovými voľbami v Mjanmarsku rastie počet prípadov násilia
Podľa osobitného spravodajcu OSN pre Mjanmarsko Toma Andrewsa nie sú plánované voľby slobodné ani spravodlivé.
Autor TASR
Ženeva 23. decembra (TASR) - V Mjanmarsku narastá pred nadchádzajúcimi voľbami násilie, upozornil v utorok vysoký komisár Organizácie Spojených národov pre ľudské práva Volker Türk. Civilisti sú podľa neho taktiež vystavení vyhrážkam ozbrojených povstaleckých skupín, ktoré sú proti konaniu volieb. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Vojenskí predstavitelia v Mjanmarsku musia prestať využívať brutálne násilie na donútenie ľudí k hlasovaniu a prestať zatýkať ľudí za vyjadrovanie odlišných názorov,“ uviedol vo svojom vyhlásení Türk.
V Mjanmarsku je pri moci armáda od prevratu vo februári 2023, ktorý vyvolal v krajine občiansku vojnu. Napriek tomu junta naplánovala na 28. decembra voľby – prvé od spomínaného prevratu. Junta chce, aby sa uskutočnili vo viac ako 300 okrskoch vrátane oblastí pod kontrolou opozičných skupín. Povstalci sa zaviazali, že na územiach pod ich kontrolou, ktoré sa junta usiluje získať, zablokujú hlasovanie. Kritici upozorňujú, že voľby organizované vládnucou vojenskou juntou budú iba fraškou.
Podľa osobitného spravodajcu OSN pre Mjanmarsko Toma Andrewsa nie sú plánované voľby slobodné ani spravodlivé.
Türk uviedol, že v Mjanmarsku odsúdili troch mladíkov na tresty odňatia slobody vo výške 42 až 49 rokov po tom, čo sa pokúsili umiestniť volebné plagáty v blízkosti mesta Rangún. Podľa OSN dostali režisér, herec a komik niekoľkoročné väzenské tresty za kritiku volebného propagandistického filmu natočeného juntou.
Vysídlení obyvatelia sú podľa vysokého komisára vystavení hrozbám a vyzývajú ich, aby sa vrátili na miesto pobytu a zúčastnili sa na voľbách.
K násiliu okrem junty siahajú aj povstalecké skupiny, pričom nakrátko uniesli deväť učiteliek, ktoré boli na ceste na predvolebné podujatie, a povedali im, aby sa nezúčastnili na hlasovaní.
„Vojenskí predstavitelia v Mjanmarsku musia prestať využívať brutálne násilie na donútenie ľudí k hlasovaniu a prestať zatýkať ľudí za vyjadrovanie odlišných názorov,“ uviedol vo svojom vyhlásení Türk.
V Mjanmarsku je pri moci armáda od prevratu vo februári 2023, ktorý vyvolal v krajine občiansku vojnu. Napriek tomu junta naplánovala na 28. decembra voľby – prvé od spomínaného prevratu. Junta chce, aby sa uskutočnili vo viac ako 300 okrskoch vrátane oblastí pod kontrolou opozičných skupín. Povstalci sa zaviazali, že na územiach pod ich kontrolou, ktoré sa junta usiluje získať, zablokujú hlasovanie. Kritici upozorňujú, že voľby organizované vládnucou vojenskou juntou budú iba fraškou.
Podľa osobitného spravodajcu OSN pre Mjanmarsko Toma Andrewsa nie sú plánované voľby slobodné ani spravodlivé.
Türk uviedol, že v Mjanmarsku odsúdili troch mladíkov na tresty odňatia slobody vo výške 42 až 49 rokov po tom, čo sa pokúsili umiestniť volebné plagáty v blízkosti mesta Rangún. Podľa OSN dostali režisér, herec a komik niekoľkoročné väzenské tresty za kritiku volebného propagandistického filmu natočeného juntou.
Vysídlení obyvatelia sú podľa vysokého komisára vystavení hrozbám a vyzývajú ich, aby sa vrátili na miesto pobytu a zúčastnili sa na voľbách.
K násiliu okrem junty siahajú aj povstalecké skupiny, pričom nakrátko uniesli deväť učiteliek, ktoré boli na ceste na predvolebné podujatie, a povedali im, aby sa nezúčastnili na hlasovaní.